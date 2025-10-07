Masveida kautiņā iesaistītajiem amatieru hokeja spēlē piespriež bargus soda mērus
Entuziastu hokeja līga publicējusi verdiktu par Ķekavas "Clappers" un HK "Priedaine" 3. oktobrī notikušo konfliktu šī turnīra spēlē. Piespriestas bargas diskvalifikācijas, dažiem no iesaistītajiem līdz pat sezonas beigām.
Jau ziņots, ka piektdien, 3. oktobrī, amatieru hokeja turnīra Entuziastu hokeja līgas ietvaros izcēlās masveida kautiņš starp Ķekavas "Clappers" un "Priedaines" hokejistiem. Kautiņš noslēdzās ar asiņu traipiem laukuma vidū, un spēlētājiem bija nepieciešama medicīniskā palīdzība. Konfliktā iesaistījās arī vienību treneri. Par konfliktu publiski izteicās abu komandu pārstāvji, tajā vainojot vienam otru un piesaucot etniska konflikta raksturu.
Šodien Entuziastu hokeja līga paziņojusi soda mērus komandām. Diskvalifikācijas piespriestas astoņiem "Priedaine" hokejistiem un pieciem Ķekavas hokejistiem. Tāpat pie sodiem tikuši abu komandu treneri. Gan "Priedaines" trenerim Marekam Jasam, gan "Clappers" speciālistam Matīsam Ribkinskim piespriestas diskvalifikācijas līdz šīs Entuziastu hokeja līgas sezonas beigām.
No laukuma spēlētājiem bargākie soda mēri tikuši "Priedaines" hokejistam Igoram Andrejevam un "Clappers" hokejistam Emīlam Tumšajam. Abi šajā Entuziastu hokeja līgas sezonā laukumā vairs nevarēs doties. Bez diskvalifikācijas līdz sezonas beigām Andrejevam piespriests 140 eiro sods, bet Tumšajam - 200 eiro, turklāt pēc diskvalifikācijas izciešanas jebkura disciplinārā pārkāpuma gadījumā abiem piespriedīs mūža diskvalifikāciju no Entuziastu hokeja līgas.
Kopumā lielākie soda mēri tikuši "Priedaines" komandai. Septiņu spēļu diskvalifikācija tikusi Ērikam Martinovam, no kurām viena saņemta par fizisku kontaktu ar tiesnesi. Sešu spēļu diskvalifikāciju saņēmis Vladislavs Ivenkovs, kuram arī 70 eiro naudas sods, bet piecu spēļu diskvalifikāciju nāksies izciest Vladislavam Belajam. Trīs spēļu diskvalifikācija tikusi Denisam Benkem, divu Pavelam Mileikam un Vladimiram Lovičijam, savukārt viena - Vitālijam Zaharam.Ķekavas rindās trīs spēļu diskvalifikāciju saņēmis Niklāvs Romanovskis, divu spēļu Emīls Dans Briedis, bet vienas - Trevors Skotī un Artjoms Lanko.
Spēlētājiem, kuriem piešķirtas trīs vai vairāk spēļu diskvalifikācija, būs aizliegts piedalīties citu komandu sastāvos, kamēr netiks izciests noteiktais spēļu skaits. Pēc soda izciešanas un atgriešanās laukumā, augstāk minētājiem komandu spēlētājiem, kas saņēmuši kopsummā vismaz trīs spēļu sodus, tiks pievērsta pastiprināta uzmanība un atkārtotā disciplinārās komitejas gadījumā tiks piešķirams cita mēroga sods.
Pēc tikšanās ar komandu treneriem un komandu menedžeriem, disciplinārā komiteja lems par piemērojamo soda naudas apmēru un iespējamām sodu korekcijām komandām, teikts paziņojumā.