Agresorvalstij ļauj atgriezties starptautiskajā sportā: Krievijas parasportisti pasaules čempionātā pauerliftingā startēs zem sava karoga
Pēc Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) lēmuma Krievijas parasportisti turpmāko nedēļu gaidāmajā pasaules čempionātā pauerliftingā startēs zem sava karoga un Krievijas izlases formas tērpos. IPC Ģenerālā asambleja septembra beigās nolēma atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistu daļēju diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc Krievijas invāzijas Ukrainā 2022. gadā.
Šis lēmums paver iespējas sportistiem 2026. gada ziemas paralimpiskajās spēlēs startēt zem saviem karogiem.
Ēģiptē gaidāmais pasaules čempionāts pauerliftingā būs pirmās starptautiskās parasporta sacensības, kurās Krievijas izlase startēs zem sava karoga un savos formas tērpos. Iepriekš agresorvalstu sportistiem bija jāstartē tā dēvēto "neitrālo atlētu" statusā.
IPC bija izslēgusi Krievijas un Baltkrievijas paralimpiskās komitejas no 2022. gada Pekinas ziemas spēlēm.
Lēmumu par daļēju abu valstu sportistu diskvalifikāciju 2023. gadā pieņēma IPC Ģenerālā asambleja, atļaujot Krievijas un Baltkrievijas sportistiem 2024. gada Parīzes paralimpiskajās spēlēs sacensties zem neitrāla karoga un ievērojot stingrus neitralitātes nosacījumus.
IPC lēmums tika pieņemts astoņas dienas pēc tam, kad Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) atļāva Krievijas un Baltkrievijas sportistu klātbūtni Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs zem neitrāla karoga un ievērojot stingrus neitralitātes nosacījumus.