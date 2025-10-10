Porziņģa darījums starp nenovērtētākajiem NBA, izceļ "Hawks" darbu starpsezonā un ierindo to starp konferences favorītēm
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu ģenerālmenedžeri aptaujā Kristapa Porziņģa pārstāvēto Atlantas "Hawks" novērtēja kā labāko darījumu veicēju starpsezonā.
Vairāk nekā puse jeb 53% ģenerālmenedžeru "Hawks" izcēla kā labāko darījumu veicēju, otrās vietas ieguvējai Hjūstonas "Rockets" atvēlot 27%. Pērn šajā jautājumā par labāko tika atzīta Oklahomasitijas "Thunder", kas šovasar kļuva par NBA čempioni. Tāpat "Hawks" ar Sanantonio "Spurs" saņēma pa 20% balsu jautājumā, kura būs visvairāk progresējošā komanda šajā sezonā. Pārliecinoši pirmā ar 47% ir Orlando "Magic".
Jautājumā par to, kas ir vismazāk novērtētais maiņas darījums, 10% ģenerālmenedžeru domā, ka tā ir Porziņģa nonākšana "Hawks" komandā. Augstāk novērtētas tikai Desmonda Beina pāreja uz "Magic" un Kema Džonsona pāreja uz Denveras "Nuggets".
Ģenerālmenedžeri aptaujā prognozē "Hawks" komandai ceturto vietu Austrumu konferencē, bet Porziņģa iepriekš pārstāvētajai Bostonas "Celtics" - astoto vietu. Četras piektdaļas no aptaujātajiem jeb 80% uzskata, ka arī šajā sezonā par čempioni kļūs "Thunder".
Septembrī arī ESPN aptaujā, kurā piedalījās 20 basketbola lietpratēji - treneri, skauti un klubu amatpersonas - "Hawks" tika novērtēta kā lielākā ieguvēja šajā starpsezonā.