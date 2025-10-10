Visu laiku jaunākais latvietis: talantīgais basketbolists Gunārs Grīnvalds debitē arī ULEB Eirolīgā
Latvijas basketbolists Gunārs Grīnvalds ceturtdien 17 gadu vecumā kļuva par jaunāko latvieti, kurš devies laukumā Eirolīgas mačā.
Latvieša pārstāvētā Madrides "Real" trešās kārtas spēlē mājās ar 85:72 (27:19, 21:18, 18:16, 19:19) uzvarēja Vilērbānas ASVEL. Grīnvalds, kurš nedēļas nogalē piedzīvoja debiju arī Spānijas augstākajā līgā, mačā iesaistījās 48 sekundes pirms pamatlaika beigām, kad madridieši bija drošā vadībā ar 85:68. Viņam atvēlētajā laikā latvietis statistikas ailēs neatzīmējās.
Līdz ar to Grīnvalds, kurš dzimis 2008. gada 22. janvārī un ir 17 gadus vecs, kļuvis par visu laiku jaunāko latviešu spēlētāju, kurš debitējis ULEB Eirolīgā. Iepriekš 18 gadu vecumā Eirolīgā debitējuši tādi basketbolisti kā Dāvis Bertāns, Ernests Kalve, bet vēlāk - Rodions Kurucs, Artūrs Kurucs un Kaspars Vecvagars. Viņi visi gan bija jau sasnieguši pilngadību.
"Real" komandā 17 punkti un piecas atlēkušās bumbas bija Čumama Okekem, 12 punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Trejs Lailss, bet 11 punktus iemeta Mario Hezonja. Pretiniekiem 16 punktus guva Edvins Džeksons, 12 punkti bija Mehdi Ngouamam, bet pa 11 sameta Bodians Masa un Glins Votsons.
"Real" sezonas ievadā uzvarējusi divās no trīs spēlēm. Eirolīgā katra no 20 komandām līdz aprīļa vidum aizvadīs 38 spēles. Pamatturnīra sešas labākās komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet septītās līdz desmitās vietas ieguvējas cīnīsies "play-in" kārtā.
Šosezon Eirolīgas finālčetrinieka turnīrs maija beigās notiks Atēnās. Aizvadītajā sezonā, finālčetrinieka turnīram notiekot Abū Dabī, par čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālā ar 81:70 pārspēja Francijas klubu "Monaco".