Uzbekistānas izlasi Pasaules kausa debijā vadīs Itālijas futbola leģenda
Par Uzbekistānas vīriešu futbola izlases galveno treneri iecelts itāliešu speciālists Fabio Kanavaro, kura vadībā valstsvienība plāno debitēt nākamā gada Pasaules kausa (PK) izcīņas finālturnīrā.
Uzbekistānas izlase PK finālturnīram kvalificējās jūnija sākumā vietējā speciālista Timura Kapadzes vadībā, tomēr kopš tā laika meklēja pieredzējušāku speciālistu. Kā savā tīmekļa vietnes "X" kontā pirmdien paziņoja Uzbekistānas Futbola asociācija (UFA), tad Kanavaro savus pienākumus sāks pildīt no šodienas.
🇺🇿 Fabio Cannavaro — Head Coach of the Uzbekistan National Team!— O‘zbekiston FA (@UzbekistanFA) October 6, 2025
The Uzbekistan Football Association has signed a contract with Fabio Cannavaro — a renowned specialist, three-time FIFA World Cup participant, 2006 World Cup champion, and one of the best defenders of the modern… pic.twitter.com/rF1TAdjba0
Iepriekš UFA pie izlases stūres vēlējās redzēt bijušo Vācijas izlases galveno treneri Joahimu Lēvu, kurš 2014.gadā vāciešus aizveda līdz triumfam PK, kā arī bijušo Portugāles un Dienvidkorejas izlašu treneri Paulu Bentu. 52 gadus vecais Kanavaro 2006.gadā bija Itālijas izlases kapteinis, kad tā triumfēja Pasaules kausā. Savu spēlētāja karjeru bijušais aizsargs noslēdza 2011.gadā, pēč kā pievērsās trenera arodam.
Kanavaro par galveno treneri strādājis vairākos Ķīnas klubos, Saūda Arābijā, savā dzimtenē trenējis B sērijas klubu "Benevento", A sērijas vienību "Udinese", bet pagājušajā sezonā strādāja ar Splitas "Hajduk" no Horvātijas. Tāpat viņš īsu brīdi 2019. gadā bija Ķīnas izlases galvenā trenera amatā.
Spēlētāja karjeras laikā Kanavaro aizvadīja 136 spēles Itālijas izlasē, palīdzot valstsvienībai aizkļūt līdz 2000. gada Eiropas čempionāta finālmačam un triumfēt 2006. gada Pasaules kausā. 2026. gada PK norisināsies nākamā gada jūnijā un jūlijā ASV, Kanādā un Meksikā. Tajā pirmo reizi piedalīsies 48 izlases un Uzbekistānas valstsvienība būs viena no vismaz divām (otra - Jordānija), kura debitēs PK.