Igauņu volejbola treneris skaidro, kāpēc pēc iekļūšanas Eiropas čempionātā nācies pamest Latvijas izlasi
Igauņu volejbola speciālists Rainers Vasiljevs kā galvenais treneris aizveda Latvijas valstsvienību līdz nākamā gada Eiropas čempionāta finālturnīram, bet komandu tajā nevadīs. Pirms dažām dienām Latvijas Volejbola federācija (LVF) pavēstīja, ka sadarbība netiks turpināta. Kāpēc tā?
LVF paziņojumā presei teikts, ka federācijai un Vasiļjevam atšķīries nākotnes redzējums. Arī Vasiļjevs Igaunijas laikrakstam “Postimees” skaidro: “mūsu viedokļi atšķiras!”
42 gadus vecais speciālists neiedziļinās detaļās, bet nianšu esot pietiekami daudz. "Latvijas federācijas iekšienē viss ir zem liela jautājuma. Apmēram pirms pusotras nedēļas tika noraidīts valstij iesniegtais pieteikums par finansējuma lūgumu, lai nodrošinātu sagatavošanās procesu Eiropas čempionātam. No tā arī šī nenoteiktība."
Igaunis skaidro, ka jau tagad ir jāplāno process un pārbaudes spēļu pretinieki, īpaši, ja izlases mērķis noteikts iekļūšana izslēgšanas spēles (grupā jāizcīna vismaz ceturtā vieta sešu komandu konkurencē): “ Loģiski būtu jau tagad izlemt, ar ko un kad spēlēt, kā veidot sagatavošanos Eiropas čempionātam. Pēc izlozes visi nopietni ar to nodarbojas, bet Latvijai to tagad darīt praktiski nav iespējams.”
Latvijas vīriešu izlase 2026. gada Eiropas volejbola čempionāta finālturnīra D grupā Rumānijas pilsētā Klužā-Napokā spēlēs ar Rumāniju, divkārtējo olimpisko čempioni Franciju, Vāciju, Turciju un Šveici.
Vasiljevs uzskata, ka darbs Latvijas izlasē bija gana sekmīgs, tomēr palicis nepabeigts. “Protams, tas nebija viegli. Man tika uzdots uzdevums – iekļūt Eiropas čempionātā. Es to izdarīju. Ko gan slēpt – mēs divreiz uzvarējām Kosovu, vēl Slovākiju. Tas apstiprina, ka šajos divos vasaras mēnešos mēs daudz ko darījām pareizi. Bet neko nevar darīt, tāda ir dzīve”.
„Viena lieta ir uzvarēt Slovākiju. Šovasar mēs uzvarējām arī Igauniju, kas man nozīmēja ļoti daudz. Pagājušajā vasarā izdevās vienu reizi uzvarēt Čehiju, kas tagad pasaules čempionātā parādīja, ka ir spērusi ievērojamu soli uz priekšu (sensacionāli izcīnīja ceturto vietu). Bija daudz patīkamu brīžu,” rezumē igauņu speciālists, kurš turpinās vadīt Pērnavas komandu Baltijas līgā.
Interesanti, ka šajā gadsimtā Latvijas izlase Eiropas čempionātam kvalificējusies tikai igauņu speciālistu vadībā. Uz finālturnīru 2021. gadā (pirmo reizi kopš 1995. gada) mūsu izlasi aizveda Avo Kēls.
Interesanti, ka Eiropas čempionātam kvalificējusies arī mūsu dāmu izlase, ka savas grupas spēles aizvadīs Turcijas lielākajā pilsētā Stambulā, kur spēkosies ar mājiniecēm, kas ir pašreizējās Eiropas čempiones, Polijas, Vācijas, Slovēnijas un Ungārijas izlasēm.