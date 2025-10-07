Lietuviešu olimpiskais medaļnieks pieķerts ar narkotikām Viļņas garāžā
foto: Alamy/ Vida Press
Evalds Petrausks.
Lietuviešu olimpiskais medaļnieks pieķerts ar narkotikām Viļņas garāžā

Viktorija Popova

Jauns.lv

Nopietnās problēmās iekļuvis savulaik slavenais bokseris Evalds Petrausks, kurš Lietuvai olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļu. Kaimiņvalsts mediji ziņo, ka olimpietis pieķerts ar narkotikām kādā Viļņas garāžā.

Saskaņā ar avotu vēstīto, septembra beigās policijas darbinieki Viļņas garāžās atraduši, iespējams, narkotikas, ziņo lietuviešu medijs 15min.lt. Aizturētas kopumā astoņas personas, un viņu vidū arī 33 gadus vecais Petrausks, kurš bijis blakus telpā. Policijas darbinieki ir uzsākuši pirmstiesas izmeklēšanu pēc Lietuvas Republikas Kriminālkodeksa 259. panta 1. daļas (narkotisko vai psihotropo vielu nelikumīga glabāšana bez nolūka tās izplatīt).

foto: Alamy/ Vida Press
Evalds Petrausks savos boksa karjeras ziedu laikos.
Par likuma pārkāpumu sportistam draud sabiedriskais darbs vai naudas sods, vai arests, vai brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem. Petrausks ir atzinis savu vainu.

1992. gadā Šilutē dzimušais Evalds Petrausks ir Lietuvā zināms sportists. 2012. gada Londonas olimpiskajās spēlēs viņš savai valstij izcīnīja bronzas medaļu.

foto: AFP/Scanpix
Evalds Petrausks - bronzas medaļas ieguvējs 2012. gada Londonas olimpiskajās spēlēs.
