Annas Sedokovas dzīvē ienācis noslēpumains vīrietis - atkal gados jaunāks sportists. FOTO
Vakar Anna Sedokova piesaistīja visu uzmanību - viņa ieradās uz privātu pasākumu kopā ar kādu vīrieti. Tagad atklāta viņas pavadoņa identitāte.
42 gadus vecā Anna pasākumā patiešām izskatījās iemīlējusies: viņa apskāva savu pavadoni no muguras, kas acīmredzami nebija draudzīgs žests, un kaut ko klusi čukstēja viņam, raksta "Starhit".
Pirms pasākuma Sedokova paspēja sociālajos tīklos publicēt foto no kinoteātra, kur atpūtās kopā ar noslēpumaino pavadoni - iespējams, to pašu, ar kuru vēlāk parādījās pasākumā. Dziedātāja pagaidām sargā jaunās attiecības no liekas uzmanības, lai gan neslēpj savas jūtas. Par iespējamo romānu viņa līdz šim komentārus nav sniegusi.
Vēlāk izrādījās, ka tas ir 37 gadus vecais autosacīkšu braucējs un bijušais Sporta un sporta tūrisma attīstības fonda "Ladoga Trophy Raid" direktors Andrejs Gavrilenko.
Spriežot pēc sociālajiem tīkliem, Andrejs vada aktīvu dzīvesveidu un ļoti mīl sportu. Pašlaik nav zināms, kas tieši saista vīrieti ar Annu, iespējams, viņi ir vienkārši draugi.
"Kad cilvēks saka, ka viņš dievina, ka viņš mīl, kad viņš atbalsta - tas ir svarīgi. Tagad, ejot ne vienmēr vieglu ceļu, es saprotu: reizēm vienkārši jāatrod savs cilvēks. Starp jums uzreiz notiek ķīmiskā reakcija - un viss. Viņam neko nevajag skaidrot, viņu nevajag nekam mācīt," viņa sacīja intervijā radio "Russkij Hit". "Visas tās emocionālās svārstības - nē-nē-nē, es tur vairs negribu. Man tur nav jābūt. Un es tur vairs neiešu."
Pirms dažiem gadiem Andrejs Gavrilenko sniedza interviju, kurā detalizēti stāstīja par sevi. Vīrietis ir dzimis Sanktpēterburgā, taču kādā brīdī pārcēlies uz Maskavu, kur sācis veidot tādu dzīvi, par kādu sapņojis.
"Esmu dzimis Sanktpēterburgā, šajā brīnišķīgajā pilsētā mācījos un ieguvu augstāko izglītību. Pārcēlies uz Maskavu 22 gadu vecumā, es sapratu, ka galvaspilsēta ir jāiekaro un jāiegulda 300% no sevis - tikai tā var sasniegt nospraustos mērķus.
Šobrīd dzīvoju trīs pilsētās: Sanktpēterburgā, Maskavā un Londonā.
Es pastāvīgi pārvietojos - man tas patīk, man nepārtraukti gribas iegūt jaunas zināšanas, veidot noderīgus biznesa kontaktus, būt lietas kursā par pasaules tendencēm. Man ir ērti dzīvot šādā režīmā - lidot četras reizes nedēļā, gulēt trīs stundas. Tas man sagādā lielu gandarījumu un pārliecību, ka daru visu pareizi," dalījās viņš sarunā ar "Prime One".
Krievijā Andrejs nodarbojās ar autosacīkšu organizēšanu. "Es īpaši neinteresējos par sacīkstēm, līdz mūsu valstī sāka notikt "Formula 1" Grand Prix posmi. Es sāku skatīties tiešraides, lasīt specializētu literatūru, ziņas, un, kad man piedāvāja vadīt fondu, es nolēmu nopietni iesaistīties šajā procesā un sapratu, ka tas ir ārkārtīgi interesants projekts un jauns izaicinājums man kā jaunam vadītājam," toreiz atzina vīrietis.
Kas attiecas uz Annu Sedokovu, viņa pagaidām nedalās ar savas privātās dzīves detaļām, vienīgi mājienos norāda, ka viņai ir parādījies pielūdzējs, kurš apdāvina ar grezniem ziedu pušķiem.
Pagājušajā gadā Anna izšķīrās no basketbolista Jāņa Timmas - pāris laulībā nodzīvoja apmēram četrus gadus. Pēc kāda laika Jānis traģiski gāja bojā. Latviešu sportista tuvinieki uzskata, ka tieši dziedātāja viņu noveda līdz nāvei.