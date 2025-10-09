FK "Auda" īsi pirms sezonas beigām paziņo par trenera Jurģa Kalna atlaišanu
Latvijas futbola virslīgas klubs "Auda" ceturtdien no galvenā trenera amata atbrīvoja Jurģi Kalnu kopā ar viņa asistentiem, pavēstījusi vienība.
Tāpat atlaisti viņa asistenti Renārs Rode un vārtsargu treneris Entonijs Makmalens. Komandas paziņojumā atklāts, ka sadarbība pārtraukta pēc abpusējas vienošanās. "Visas zaļi-melnās ģimenes vārdā izsakām pateicību treneriem par ieguldīto darbu komandas un spēlētāju attīstībā. Uz tikšanos futbola laukumos," teikts kluba izplatītajā ziņā. Tajā nav paziņots, kurš būs Kalna aizstājējs.
"Auda" šobrīd virslīgā ieņem piekto vietu, un, ja Latvijas kausa finālā neuzvarēs "Riga" komandu, ar to nepietiks, lai nākamsezon spēlētu UEFA Konferences līgas kvalifikācijā. Ceturtajā pozīcijā esošā "Daugavpils" ir divu punktu attālumā. Atlikušajā Virslīgas sezonā "Audai" jāspēlē pret "Liepāju", "Mettu", "Tukums 2000" un "Grobiņu".
Kalns "Audas" grožus pārņēma pirms šīs sezonas, bet pirms tam viņš kopš pērnā gada jūnija strādāja Kambodžā, kur vadīja "Visakha" komandu. Janvāra beigās viņa un "Visakha" vienības ceļi šķīrās.
Pirms pievienošanās "Visakha" Kalns vadīja Latvijas klubu "Valmiera", ar kuru viņš 2022. gadā izcīnīja vienības vēsturē pirmo čempiona titulu. Iepriekš viņš trenējis arī "Audu", Salaspils "Super Nova" un "Tukums 2000", tukumniekiem palīdzot uzvarēt Latvijas pēc spēka otrajā līgā. Profesionāla futbolista karjeras laikā bijušais uzbrucējs Kalns ir pārstāvēja "Liepājas Metalurgu", "Ventspili", "Jūrmalu", "Metta" un "Audu".