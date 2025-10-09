17 gadu vecumā atrasts miris bijušā pasaules čempiona boksā Arturo Gati dēls. Viņš grasījās iet tēva pēdās profesionāļa karjerā, taču nāves apstākļi izrādījās baisi līdzīgi...
Traģiskā nāvē 17 gadu vecumā miris pasaulslavenā kanādiešu boksera Arturo Gati dēls Arturo Gati juniors. 16 gadus pēc tam, kad bijušo pasaules čempionu atrada cilpā Brazīlijā, viņa dēla dzīvība līdzīgi aprāvusies Meksikā.
Par Arturo Gati juniora traģisko nāvi "Instagram" kontā paziņojis viņa tēva bijušais miesassargs Čaks Zito.
"Ar smagu sirdi man jāsaka... dusi mierā 17 gadus vecais ARTURO GATTI JUNIOR, kuru vakar atrada pakārušos dzīvoklī Meksikā. Tieši tāpat, kā viņa tēvu atrada mirušu apartamentos Brazīlijā pirms 16 gadiem," trešdien "Instagram" rakstīja Čaks Zito.
Jaunieša nāvi apstiprināja viņa treneris Mo Latifs. "Diemžēl tās nav ne baumas, ne joks," viņš pavēstīja "Instagram Story". "Arturo ir aizgājis. Es novērtētu, ja šobrīd jūs nemēģinātu sazināties."
TMZ trešdien vēstīja, ka "nav skaidrs, vai pastāv aizdomas par ļaundarību."
Nesen Arturo Gati juniors savā kontā publicēja attēlu ar savu leģendāro tēvu. Reālā dzīvē tā nevarēja notikt, jo tēvs traģiski aizgāja, kad viņam nebija pat gada.
Arturo Gati juniors piedzima sava tēva otrajā laulībā un pēc amatiera kajeras noslēgšanas cerēja kļūt par boksa profesionāli.
Viņa nāve noteikti uzjundīs sazvērestības teoriju piekritējus, tā kā viņa tēvs 37 gadu vecumā 2009. gada 11. jūlijā tika atrasts pakāries viesnīcā Brazīlijā, kur bija ieradies ar savu brazīliešu sievu Amandu Rodrigesu un 10 mēnešus veco dēlu. Sākotnēji viņa sievu arestēja sakarā ar apsūdzībām slepkavībā, taču pēc koronera veiktās autopsijas slēdziena viņa nāve tika pasludināta kā pašnāvība, un apsūdzības tika atceltas. Gati iepriekš jau bija draudējis noslēgt rēķinus ar dzīvi un 2006. gadā to bija mēģinājis izdarīt. Tomēr daudzi, tostarp viņa ģimenes locekļi, joprojām uzskata, ka viņš nešķīrās no dzīves labprātīgi.
Gati no 1995. līdz 1998. gadam bija pasaules čempions supervieglajā svara kategorijā IBF versijā, bet no 2004. līdz 2005. gadam — čempions vieglākajā svara kategorijā WBC versijā. 2007. gadā viņš noslēdza profesionāļa karjeru, kurā 49 cīņās izcīnīja 40 uzvaras, tostarp 31 ar nokautu. 2012. gada 10. decembrī viņu uzņēma Starptautiskajā boksa Slavas zālē.