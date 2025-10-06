Latvijas vadošais spīdvejists Andžejs Ļebedevs turpinās startēt pasaules spīdveja čempionātā
Pirmdien Starptautiskā Motosporta federācija (FIM) paziņoja visus 15 spīdvejistus un piecus rezervistus, kuri startēs nākamā gada pasaules čempionātā jeb "Grand Prix".
Trešo gadu pēc kārtas "Grand Prix" startēs arī Latvijas labākais spīdvejists Andžejs Ļebedevs. Nākamā gada "Grand Prix" piedalīsies arī šā gada čempionāta pirmo septiņu vietu ieguvēji - polis Bartošs Zmarzliks, austrālietis Breidijs Kurcs, Dens Bjūlijs no Lielbritānijas, zviedrs Frēdriks Lindgrēns, Džeks Holders no Austrālijas, Ļebedevs un brits Roberts Lamberts. Tāpat dalībnieku sastāvā iekļauti austrālieši Makss Frike un Džeisons Doils, polis Diminiks Kubera, dāņi Leons Madsens un Mikāls Jepsens Jensens, poļi Patriks Dudeks un Kacpers Vorina, kā arī Tajs Vofindens no Lielbritānijas. Savukārt rezervistu statusu nākamā gada pasaules čempionātam ieguvuši ukrainis Nazars Parņickis, dānis Anderss Tomsens, čēhs Jans Kvehs, vācietis Kajs Hukenbeks un Matīass Pollestads no Norvēģijas.
Šī gada čempionātā ar 183 punktiem triumfēja Zmarzlīks, izcīnot savu sesto čempiona titulu. Poļu sportists tikai par punktu apsteidza Kurcu, kamēr trešais ar 142 punktiem bija Bjūlijs. Ļebedevs desmit posmu summā sakrāja 98 punktus un ierindojās sestajā pozīcijā, bet Rīgas posmā debitējušais Kostigovs tika pie pieciem punktiem, kas deva 21. vietu. Pērn Ļebedevs savā pilnajā debijas sezonā pasaules čempionātā ieņēma desmito vietu, bet 2023. gadā startēja tikai piecos posmos un kopvērtējumā ieņēma 16. pozīciju.
Ļebedevs šajā sezonā ieguva otro vietu Eiropas spīdveja čempionātā, bet kopā ar Latvijas izlasi izcīnīja sesto vietu Nāciju kausā. Nākamās sezonas kalendārs pagaidām vēl nav publiskots. Pēdējos gados viens no posmiem rīkots Latvijā, Biķernieku trasē Rīgā.