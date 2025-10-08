Tas ir brutāli - Džokoviču gandrīz piebeidz karstums; mača laikā viņš vairākas reizes izvemjas
Otrdien serbu zvaigzne Novāks Džokovičs piedzīvoja vienu no šīs sezonas izaicinošākajiem mačiem.
Šanhajas "ATP Masters" sērijas turnīra laikā laikapstākļi bija mokoši: temperatūra turējās ap 30 grādiem, un gaisa mitrums sasniedza 80%. Spēlējot pret Janiku Hanfmani, Džokovičs vairākas reizes izvēmās, ziņo "Daily Mail".
Neskatoties uz izaicinošajiem laikapstākļiem un nogurumu, 38 gadus vecais tenisists izcīnīja uzvaru ar 4-6, 7-5, 6-3.
“Šādi apstākļi ir visiem spēlētājiem uz laukuma, bet tas ir brutāli,” sacīja Džokovičs pēc mača intervijā.
🤯 Absolute warrior mode: Novak Djokovic battled through pain and vomited multiple times during the match vs Munar… and still fought on! 💪🎾 #ShanghaiMasters pic.twitter.com/swWMJVrUCc— Venkat ⚡️ (@WealthArigato) October 7, 2025
“Brutāli, kad dienu no dienas ir vairāk nekā 80% mitrums, īpaši tiem, kas spēlē pa dienu, kad spīd saule — tad tas ir vēl brutālāk. Šodien man patiešām bija jāpārvar šī vētra.”
Džokovičs nav vienīgais zvaigzne, kas sūdzējies par mokošo karstumu Šanhajā — pasaules otrā rakete Janniks Sinners bija spiests izstāties, sāpīgu krampju dēļ.