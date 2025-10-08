Noskaidrots 45 gadus vecās Lietuvas hokeja leģendas Mindauga Kiera nāves cēlonis
Mēnesi pēc 45 gadus vecā lietuviešu hokeja trenera un bijušā hokejista Mindauga Kieras nāves, Lietuvas prokuratūra paziņojusi, ka pārtrauc izmeklēt viņa nāves apstākļus.
Kā norāda prokuratūra, izmeklēšanas laikā gūtie pierādījumi un speciālistu atzinumi liecina, ka vīrietis gāja bojā nelaimes gadījumā, veicot neveiksmīgu lēcienu no koka torņa Šventojas upē. Prokuratūras pārstāvji norāda, ka liktenīgajā dienā Mindaugs bija devies atpūtas braucienā ar kaijaku kopā ar saviem draugiem un ģimeni, bet kādā brīdī kompānija piestāja, lai nedaudz atpūstos.
Šajā brīdī, bijusī hokeja zvaigzne uzkāpa Kavarskas pagasta koka tornī, no kura viņš ielēca upē. Kā norāda aculiecinieki, pēc lēciena Mindaugs uz īsu brīdi uznira, bet tad atkal nogrima dzelmē un viņu aiznesa straume. Hokejista ķermenis tika atrasts aptuveni stundu pēc liktenīgā lēciena.
Tiesu medicīnas eksperti norāda, ka Mindaugs, lēkdams ūdenī, guva smagas galvas un mugurkaula traumas un noslīka. Tā kā nav gūti pierādījumi, kas liecinātu par noziedzīgu nodarījumu, izmeklēsana ir pārtraukta.
Kieras ir bijušais lietuviešu hokejists, kurš karjeras lielāko daļu pavadīja Elektrēnu “Energija” komandā. Laika posmā no 1999. līdz 2018. gadam viņš pārstāvēja Lietuvas izlasi 20 pasaules čempionātos. Kopš 2018./2019. gada sezonas Kiers bija OHL kluba Viļņas “Hockey Punks” galvenais treneris, savukārt pēdējos četros gados bija Lietuvas izlases galvenā trenera asistents.