Ķekavas hokeja klubs atklāj savu versiju par skandalozo kautiņu mačā pret "Priedaini"
Hokeja vienība “Ķekavas Clappers” skaidro, ka skandalozais, asiņainas kautiņš ar "Priedaines" vienību izcēlās, jo "pretinieki saprata, ka spēlē viņiem vairs nav cerību uzvarēt, un viņi vērsa savas darbības, lai savainotu kādu no Ķekavas spēlētājiem".
"Tā kā piektdienas vēlā vakara spēle "Inbox" ledus hallē pret HK "Priedaine" komandu beidzās priekšlaicīgi — nu jau skandalozu notikumu dēļ —, vēlamies sniegt oficiālu HK "Ķekava" kluba viedokli par šīs spēles norisi un apstākļiem, kas noveda pie bēdīgi slavenā iznākuma," vietnē "Facebook" norāda Ķekavas vienība.
"Ķekavas" kluba vadītājs un treneris Matīss Ribkinskis vienmēr visās spēlēs saviem spēlētājiem ir uzsvēris un uzsver, ka mēs neatbildam uz provokācijām – mēs nākam spēlēt hokeju un uzvarēt spēles. Vienīgie pieļaujamie noraidījumi ir tie, kas ir attaisnojami spēles gaitā – piemēram, lai novērstu vārtu zaudējumu vai kā abpusējs noraidījums. Protams, arī piektdienas spēlē pret HK "Priedaine" mēs ieradāmies spēlēt hokeju, un to apliecina rezultāts – 6:0 mūsu labā."
"Pirms spēles, treneris Matīss Ribkinskis, atgādina spēlētājiem, ka pretinieku komandai patīk spēlēt asāk kā citām, bet mēs provukācijām nepakļaujamies. Diemžēl, sākoties otrai trešdaļai, kad pretinieki saprata, ka spēlē mūs uzvarēt viņiem nav cerību, viņu vienīgais mērķis bija kādu no mūsu spēlētājiem savainot. Tā, laikam, bija tā uzvara, ko tad viņi todien gribēja izcīnīt."
"Vērts pieminēt, ka viens un tas pats HK "Priedaine" spēlētājs trīs reizes izdarīja sitienu ar galvu pret galvu, valkājot ķiveri ar metāla resti. Pēc otrā sitiena tiesneši beidzot to traktēja kā spēles sodu 5+20 un aizsūtija spēlētāju uz ģerbtuvēm, kur tad slidojot prom viņš paspēj vēl trešo reizi veikt sitienu ar galvu pret mūsu spēlētāju. Mūsuprāt, šāda rīcība ir nepieņemama un zemiska – tā pārkāpj gan hokeja, gan sporta, gan jebkādas citas ētikas normas."
"Tajā pašā laikā no HK "Priedaines" trenera un spēlētājiem krievu valodā izskanēja lamuvārdi un draudi, un Priedaines treneris salauza stiklu, kas nodalīja abus soliņus vienu no otra. Tā bija absolūti neadekvāta rīcība."
"Pēc otrās trešdaļas pārtraukumā, pie rezultāta jau 6:0 mūsu labā redzot, kas notika otrajā trešdaļā treneris Matīss Ribkinskis savai komandai veltīja šādus vārdus: ”Džeki viņi mēģina jūs satraumēt un sabojāt jūsu veslību, aizmirstat par hokeju, ceļat galvas, un izvairaties no asas spēles pret jums, neļaujiet sevi satraumēt tas nav tā vērts, palikt uz ledus, lai aizietu uzbrukumā. Man vajag jūs visus veselus un dzīvus pēc spēles.” Šos vārdus var apliecināt visi HK Ķekavas spēlētāji, kas bija pieteikti un piedalijās šajā spēlē."
"Trešai trešdaļai sākoties, sākas vienkārši brutāli uzbrukumi no HK "Priedaine" spēlētaju puses mūsu spēletājiem. Kas vēl vairāk izbrīna tiesneši uz notikušo nereaģēja!"
"Spēlei nonākot 5 min līdz spēles beigām, Ķekavas komandas kapteinis, Emīls Tumšais, pēc kārtējā pretinieku lētā sitiena pa seju mūsu spēlētājam Artjomam Lanko, izdarīja to, kas īstam kapteinim ir jādara, beidzot sodīja to, kurš domāja, ka var palikt sodīts par savām darbībām visas spēles garumā."
"Mēs Ķekavas komanda- treneris un spēlētāji esam, bijām, un būsim Emīla Tumšā pusē, un uzsvera, ka sitieni provokatoram ir tiešas sekas HK "Priedaines" spēlētāju darbībām visas spēles garumā."
"Pēc šī notikuma visu mūsu spēlētāji sāk pulcēties pie sava soliņa, bet HK "Priedainei" nebija gana un darbiņš kādu savainot nebija izpildīts. Viņi apzināti pieslidoja pie mūsu soliņa un atkal mums krievu valodā veltīja lētus un vispār zināmus slāvu epitetus, uz ko, protams, atbildi parādā nepalika arī treneris Matīss Ribkinskis. Pēc vārdu apmaiņas provokators no HK "Priedaines" puses uzsāka mētāšanos ar hokeja invetāru - vispirms uz mūsu soliņa tika mesta nūja, tad cimdi un ķivere (ar metāla resti), kas trāpīja mūsu spēlētājam pa galvu."
"Tajā pašā laikā arī neadekvātais slāvu izcelsmes treneris no HK "Priedaine", meta nūju mūsu trenera virzienā, lienot gar stiklu mūsu soliņa pusē un bļaujot krievu valodā: “es, tevi, nositīšu”. Tajā brīdī mūsu ASV spēlētājs, Trevors Skots, centās viņu apturēt, bet viņam HK "Priedaine" spēlētāji no mugurpuses iesita ar nūju pa galvu, kas ir kaut kas neiedomājams hokejā, kur nu vēl amatieru sportā!"
"Priedaines trenerim tiekot uz mūsu soliņa, mūsu treneris atkāpās, bet ieraugot, ka viņš sniedzās zemē pēc nūjas, kuru pats pārmeta pāri mēģinot trāpīt mūsu trenerim, mūsu treneris Matīss Ribkinskis nebija gatavs sagaidīt, kādas nenormāls darbības tiks veiktas tālāk, un veica pašaisardzības uzbrukumu, lai apbruņotu no nūjas un uzsākās kautiņš."
"Ķekavas treneris un spēlētāji neizjūt kaunu par savām darbībām, bet esam lepni, ka šajā smagajā situācijā, kuru radīja HK "Priedaines" konstantās provokācijas un beigās arī uzbrukumi, mūsu spēlētāji, treneris uzvedās un darīja to, ko īstam vīrietim pienākās, stāvēja uz savas zemes (šajā gadījumā soliņa) un aizstāvēja to pret iebrucējiem, kas pie tam izmantoja neiedomājamus un, mūsuprāt, gļēvus paņēmienus kā nodarīt kaitējumu citiem."
"Nūju izmantošana, ķiveru mešana, mūsuprāt, nav ne hokejista, kur nu vēl vairāk vīrieša cienīga uzvedība. Gribam atzīmet, ka tas ir ļoti labi redzams video - neviens Ķekavas spēlētājs vai treneris, neveica sitienus no aizmugures, un neizmantoja nūju vai ķiveri, aizstāvoties no uzbrukuma. Tā vietā visi priekšmeti, kas lidoja mūsu virzienā tika pārmesti pāri tribīnēm, lai tos nevarētu izmantot atkārtoti."
"Mēs nevaram un nepiekrītam, ka sports ir ārpus politikas, un šajā spēlē mūsu sajūta gan spēlētājiem, gan trenerim bija, ka mūs īpaši nemīl, ka esam latvieši ar vienu amerikāni un ukraini, kas labi spēlē hokeju. Tapēc, viņiem jo īpaši svarīgi bija kādam no mums izdarīt miesas bojājumus, nevis spēlēt hokeju."
"Pie šīm sajūtām, kas radās pēc piektdienas spēles, nekaunoties un ar pilno pārliecību, kopš 2014. gada, es vienpersoniski kā Ķekavas kluba vadītājs un treneris, rakstu un rakstīšu, un stāvēšu zem katra no šiem vārdiem: Slava Ukrainai, Dievs svētī Latviju un nāvi okupantiem, lai kur arī viņi būtu un no kuras nācijas viņi ir nākuši."