Liekā svara dēļ Indija diskvalificē savu Parīzes olimpisko medaļnieku
Par maksimālā svara pārkāpumu sacensībās viena gada diskvalifikāciju saņēmis Indijas cīkstonis Amans Sehravats, kurš pērn Parīzes olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas godalgu.
22 gadus vecais brīvās cīņas sportists Sehravats diskvalifikāciju saņēmis par svara pārkāpumu pagājušajā mēnesī notikušajā pasaules čempionātā Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā.
Indietim bija jāstartē svara kategorijā līdz 57 kilogramiem, tomēr pirms pirmās cīņas notikušajā svēršanās viņa svars pārsniedza maksimāli pieļaujamo par 1,7 kilogramiem. "Šo standartu neievērošana, īpaši paša noteiktajā svarā, ir ne tikai ietekmējusi jūsu personīgo uzticamību, bet arī aptraipījusi nācijas tēlu pasaules arēnā," otrdien paziņoja Indijas Cīņas sporta federācija (WFI).
Diskvalifikācija Sehravatam stājusies spēkā no šī gada 23. septembra, līdz ar to viņš nevarēs piedalīties 2026. gada Āzijas spēlēs, kas norisināsies nākamā gada septembrī.
Parīzes olimpiskajās spēlēs diskvalifikāciju pirms cīņas par zelta medaļu svara kategorijā līdz 50 kilogramiem saņēma indiete Vineša Phogata, kura pirms izšķirošā dueļa svēra 100 gramus vairāk nekā atļauts. Pēc diskvalifikācijas viņa noslēdza sportistes karjeru.
Sehravata 1,7 kilogramu pārkāpums ir visai iespaidīgs sporta veidā, kur manipulācijas ar ķermeņa svaru notiek regulāri, un sportisti ir pieraduši gan strauji zaudēt kilogramus, gan tos uzņemt, lai gūtu priekšrocības sacensību laikā.