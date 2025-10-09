Latvijas labākais handbolists Dainis Krištopāns piekritis atgriezties izlasē
Latvijas vadošais handbolists Dainis Krištopāns atgriezies valstsvienībā pēc vairākiem cikliem un palīdzēs izlasei 2027.gada pasaules čempionāta priekškvalifikācijas spēlēs, vēsta Latvijas Handbola federācija (LHF).
Pirmais nopietnais pārbaudījums Latvijas vīriešu izlasei jaunā treneru korpusa vadībā būs novembrī gaidāmās 2027. gada pasaules čempionāta priekškvalifikācijas spēles pret Luksemburgu. Abas spēles Latvijas izlase aizvadīs izbraukumā novembra pirmajās divās dienās.
Viens no skaļākajiem vārdiem šajā kandidātu sarakstā ir Krištopāns, kurš šobrīd pārstāv Vācijas Bundeslīgas klubu "Melsungen". LHF atzīmē, ka Krištopāna atgriešanās izlases apritē pēc pauzes ir liels ieguvums komandai un jauno treneru vīzijas realizēšanai izlases attīstībā.
"Manā skatījumā šobrīd tie ir labākie un veselākie spēlētāji, kuri var palīdzēt izlasei. Ar Daini esmu sazinājies, viņš piekritis atgriezties un palīdzēt komandai. Tas ir liels ieguvums, jo viņa pieredze būs ļoti vērtīga šim sasaukumam," uzsvēra galvenais treneris Margots Valkovskis.
Paplašinātajā kandidātu sarakstā iekļauti kopumā 32 spēlētāji. 19 no tiem pārstāv Latvijas vadošos klubus - Dobeles "Tenax", Rīgas ASK/MSĢ, "Ogre" un Ludzas "Latgols". 13 kandidāti ir ārzemju klubos spēlējošie latvieši, tostarp, izlases galvenā trenera dēli, brāļi Jānis Pāvels un Leonards Valkovski.
Latvijas izlases pirmais sabraukums Valkovska vadībā notiks oktobra beigās Dobeles Sporta centrā. Treniņnometnes galvenais mērķis būs komandas saliedēšana jauno treneru vadībā un spēles kvalitātes nostiprināšana pirms gaidāmajām oficiālajām spēlēm. No plašā kandidātu loka līdz oktobra beigām tiks izraudzīti 20 spēlētāji, kuri piedalīsies treniņnometnē Dobelē.
"Šobrīd esam izstrādājuši paplašināto kandidātu sarakstu. Tā kā šobrīd handbola sezona rit pilnā sparā, iespējamas arī izmaiņas. Jebkurā brīdī spēlētāji, kuri sākotnēji netiks nominēti pirmajam sabraukumam, var tikt iekļauti sastāvā no paplašinātā saraksta," piebilst Valkovskis.
Valkovskim darbā ar izlasi palīdzēs vārtsargu treneris Andris Molotanovs, kā arī Islandi pārstāvējušais latvietis Aleksandrs Pētersons.
Latvijas vīriešu handbola izlases paplašinātais kandidātu saraksts:
vārtsargi - Artūrs Kuģis ("Hordur Isafjordur", Īslande), Ritvars Putra (Dobeles "Tenax"), Niks Lagzda ("Chenois Geneve", Šveice), Ilvars Reinholds (ASK/MSĢ), Lauris Matisāns ("Latgols");
kreisie malējie - Ričards Juzups, Kristers Suharevs (abi - Dobeles "Tenax"), Kristiāns Ingus Jonuška (ASK/MSĢ);
kreisie ārējie spēlētāji - Ralfs Geislers ("TSG A-H Bielefeld", Vācija), Roberts Rancāns ("Al Ahly Handball", Katara), Jānis Pāvels Valkovskis, Leonards Valkovskis (abi - "2000 Coburg", Vācija), Emīls Kurzemnieks (Dobeles "Tenax"), Endijs Šnepsts ("Robe Zubri", Čehija), Einārs Borisovs ("Latgols");
līnijas spēlētāji - Antons Šuleiko, Intars Jomants (abi - Dobeles "Tenax"), Jevgeņijs Rogonovs ("Villa de Aranda", Spānija), Artūrs Meikšāns (Pelvas "Serviti", Igaunija), Sandis Vaškevičs (ASK/MSĢ);
saspēles vadītāji - Raivis Gorbunovs, Kārlis Krūmiņš (abi - Dobeles "Tenax"), Endijs Kušners ("Hordur Isafjordur", Īslande), Rauls Erlends Serafimovičs ("Stralsunder", Vācija), Marks Lilienfelds ("2000 Coburg", Vācija);
labie ārējie spēlētāji - Dainis Krištopāns ("Melsungen", Vācija), Valdis Kalniņš, Krists Vidzis (abi - ASK/MSĢ);
labie malējie - Ņikita Pančenko, Kristers Plūme, Linards Usāns, Mārtiņš Misulis (visi - Dobeles "Tenax"), Krists Vidzis (ASK/MSĢ).