Angļu futbola fani ārdās Rīgā, kautiņi pat tribīnēs un iepriecinošas ziņas par Šūmahera veselību
Aizejošā nedēļa sporta cienītājiem Latvijā paliks atmiņā ar vēsturisko Anglijas futbola izlases vieošanos Rīgā, tomēr netrūka arī daudz citu interesantu notikumu pasaules sportā. Ja visam nesanāca izsekot, portāls Jauns.lv piedāvā atskatīties uz notikušo.
Latvijas futbola izlase Rīgā spēlē ar Angliju
Latvijas vīriešu futbola izlase Rīgā 2025. gada 14. oktobrī aizvadīja spēli ar Angliju.
Futbola dzimtenes Anglijas valstsvienība pirmo reizi paviesojās Rīgā un pārliecinošo nopelnīja ceļazīmi uz nākamā gada Pasaules kausa finālturnīru. Angļi izskoloja mūsu futbolistus laukumā ar 5:0, daudz runāja par neierasto stadionu, kurā jāspēlē aptuveni miljardu eiro vērtajai futbola valstsvienībai, tiesa, piebilstot, ka zāliens bijis augstas kvalitātes. Angļu futbola fani nereti ir sinonīms huligānismam, tomēr vairāk nekā divarpus tūkstošu klātbūtne Rīgā pārmērīgas nekārtības neradīja. Daži tika aizturēti par sīku huligānismu, vairums skaļi un pamanāmi uzvedās Vecrīgā, tomēr nevajadzīgi konflikti īsti netika novēroti. Patiesībā vairāk asumu bija redzami tribīnēs cīņu šova laikā “Xiaomi arēnā”. Tāpat pienākušas nedaudz iepriecinošas ziņas par smagi cietušā Mihaēla Šūmahera veselības stāvokli. Kristaps Porziņģis gatavojas debijas sezonai Atlantas “Hawks” rindās, bet jauni savainojumi diviem mūsu sporta spīdekļiem – Rūdolfam Balceram un Artūram Žagaram.
Policija gatavībā pie Anglijas futbola izlases autobusa Vecrīgā pirms viņu došanās uz "Daugavas" stadionu; 14.10.2025.
2026. gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijā Latvijas un 1966. gada pasaules čempiones Anglijas duelis notiks "Daugavas" stadionā, bet angļu ...