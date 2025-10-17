IZM pārstāvji neierodas uz ārkārtas LOK sēdi, raisot bažas par nākamā gada sporta budžeta sadali
Piektdien Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) pārstāvji neieradās uz ārkārtas Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejas sēdi, lai klātienē apspriestu nākamā gada valsts budžetā sportam paredzētā finansējuma sadalījumu.
Uz sēdi bija aicināti IZM pārstāvji - valsts sekretāra vietnieks Edgars Pukinskis un Sporta departamenta direktors Aleksandrs Samoilovs, lai sniegtu skaidrojumu par budžetā paredzēto 51 miljona eiro sadalījumu, tostarp federāciju finansējumu, līdzekļus sacensību rīkošanai un citus sporta attīstībai nepieciešamos pasākumus.
Valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Karīna Caunīte-Orupe LOK bija nosūtījusi vēstuli, ka IZM pārstāvjiem nav iespējams piedalīties sēdē piedāvātajā laikā. IZM aicina plānot sēdes vai tikšanās laiku par aktuālajiem jautājumiem, iepriekš savstarpēji saskaņojot sēdes norises laiku pirms tās publiskas izziņošanas, norādīja ministrijā.
Vēlāk gan IZM sociālajos medijos paziņoja, ka ir atvērta konstruktīvam dialogam un tikšanos tā ieplānojusi 22. oktobrī. Plānotajā sarunā iecerēts pārrunāt valsts sporta finansēšanas sistēmas pilnveidi un sadarbības mehānismus starp IZM, LOK un Latvijas Sporta federāciju padomi (LSFP).
LOK prezidents Raimonds Lazdiņš, komentējot IZM pārstāvju neierašanos uz ārkārtas LOK Izpildkomitejas sēdi, pauda nožēlu, ka nevienam no deviņiem IZM Sporta departamentā strādājošajiem ierēdņiem nebija laika ierasties uz ārkārtas sēdi tik būtiskā jautājumā kā nākamā gada budžets.
Lazdiņš atzina, ka budžeta izstrādes laikā komunikācija ar IZM amatpersonām ir bijusi nepietiekama, tādēļ LOK joprojām gaida arī skaidrojumu, kādēļ 2026. gada sporta budžetā nav iekļauti 5 miljoni eiro, par kuriem iepriekš sniegti priekšlikumi un norādīti iespējamie finansējuma avoti, tostarp veicot grozījumus Azartspēļu un izložu likumā.
LOK ir satraukta, ka oktobra otrajā pusē IZM nav informējusi Sporta federācijas par kritērijiem, kā tiks sadalīts finansējums nākamajam gadam.
LOK norādīja, ka nākamā gada budžets sportam, salīdzinot ar šo gadu, ir par 5,36 miljoniem eiro mazāks. Izanalizējot valsts budžeta projektu, neesot saprotams, kādiem mērķiem tiek paredzēti 400 000 eiro.
LOK ārkārtas Izpildkomitejas sēdes dalībnieki vienojās nosūtīt vēstuli IZM, aicinot skaidrot nākamā gada valsts budžeta projektu un informēt par kritērijiem finansējuma sadalei sporta federācijām.
LOK uzsver, ka ir būtiski nodrošināt atklātu un stratēģisku sadarbību starp ministriju un sporta nozarēm, lai ilgtermiņā palielinātu sporta budžetu un novērstu situācijas, kad netiek iekļauti pasākumi, par kuru finansējuma nepieciešamību ministrijai jau iepriekš ir zināms. Piemēram, 2026. gadā - Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlašu dalībai Eiropas čempionāta finālturnīros, Latvijas hokeja vīriešu izlasei dalībai pasaules čempionātā, Latvijas U-18 handbola izlases dalībai Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēs un citiem jau šobrīd zināmiem un nozīmīgiem pasākumiem.
LOK uzskata, ka šobrīd 2026. gada valsts sporta budžetā atspoguļotais ir pretrunā ar Valsts kontroles norādēm par budžeta veidošanas principiem - proti, nedrīkst izslēgt no budžeta pasākumus, kuru īstenošanai nepieciešami līdzekļi ir zināmi un pamatoti.
LOK kā atbildīgs nozares pārstāvis ir sagatavojis budžeta plānus ne tikai 2026. gadam, bet līdz pat Losandželosas Olimpiskajām spēlēm, kas norisināsies 2028. gadā. LOK uzskata, ka valsts atbalstam sportam ir jābūt konsekventam un ilgtspējīgam, jo tas ietekmē gan Latvijas sportistu sagatavošanos starptautiskām sacensībām, gan valsts tēla stiprināšanu caur sportiskajiem panākumiem.