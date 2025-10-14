Anglijas fani pirms savas izlases spēles ar Latviju "Daugavas" stadionā; 14.10.2025
2026. gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijā Latvijas un 1966. gada pasaules čempiones Anglijas duelis notika "Daugavas" stadionā, bet angļu fani ...
Graujošais 0:5... Arī Latvijai neizdodas pārtraukt Anglijas sauso uzvaru sēriju, futbola dzimtenes izlase brauks uz Pasaules kausa finālturnīru
Latvijas vīriešu futbola izlase otrdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra spēlē Rīgā cieta smagu zaudējumu cīņā ar Anglijas izlasi, kas iekļuva finālturnīrā. Latvijas izlase zaudēja ar 0:5 (0:3).
K grupas mačā Daugavas stadionā rezultātu 26. minūtē ar sitienu no soda laukuma vārtu labajā stūrī atklāja Entonijs Gordons - 1:0. 44. minūtē angļi pārķēra bumbu netālu no Latvijas izlases soda laukuma un Harijs Keins ar sitienu no vietas nedaudz ārpus soda laukuma raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī - 2:0.
Puslaika kompensācijas laikā Antonijs Černomordijs savā soda laukumā aiz krekla parāva Keinu, un Keins ar 11 metru soda sitienu panāca 3:0, raidot bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī. 59. minūtē pēc Anglijas izlases spēlētāja piespēles no labās puses bumba trāpīja pa kāju Maksimam Toņiševam un ielidoja Latvijas izlases vārtu kreisajā stūrī - 4:0 Anglijas labā. 86. minūtē Anglijas izlase vēlreiz pārķēra bumbu laukuma vidū, un Ebereči Eze no soda laukuma raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 5:0 Anglijas labā.
88. minūtē Latvijas izlasē debitēja Kristaps Grabovskis, nomainot Jāni Ikaunieku.
Otrā grupas spēlē otrdien Andora savā laukumā ar 1:3 (1:1) zaudēja Serbijai. 17. minūtē Gijoms Lopess izvirzīja vadībā mājiniekus, bet 19. minūtē bumbu savos vārtos raidīja Kristians Garsija, rezultātam kļūstot 1:1. Uzvaru serbi panāca otrajā puslaikā ar Dušana Vlahoviča gūtajiem vārtiem un Aleksandara Mitroviča realizēto 11 metru soda sitienu.
Pirmajās divās kvalifikācijas turnīra spēlēs martā Latvija viesos ar 1:0 pārspēja Andoru un ar 0:3 zaudēja Anglijai, jūnijā savā laukumā spēlēja 1:1 ar Albānijas valstsvienību, septembrī ar 0:1 mājās zaudēja Serbijai un izbraukumā Albānijai, bet sestdien Rīgā cīnījās 2:2 ar Andoru.
Anglija martā savā laukumā ar 2:0 pieveica Albāniju un ar 3:0 - Latviju, jūnijā viesos ar 1:0 uzvarēja Andoru, septembrī laukumā svinot uzvaru pār andoriešiem mājās (2:0) un viesos ar 5:0 sagraujot Serbiju. Ceturtdien Anglija savā laukumā bez komandas kapteiņa Harija Keina sastāvā ar 3:0 pieveica Velsu.
Latvijas izlase pasaules rangā šobrīd ir 137. vietā, bet Anglija ieņem ceturto vietu.
Latvijas izlasē nav savainotā kapteiņa Kristera Tobera, kandidātu lokā nav iekļauts uzbrucējs Bruno Melnis un pussargs Alvis Jaunzems, bet pirmo reizi uz valstsvienību izsaukumu ir saņēmis Ingars Pūlis un Danila Patijčuks.
Latvijas izlasē galvenajam trenerim Paolo Nikolato palīdz treneri Masimo Paganins un Aleksandrs Cauņa, vārtsargu treneris Gabriele Aldegāni, fiziskās sagatavotības treneri Vinčenco Pinkolīni un Māris Smirnovs, kā arī videoanalītiķi Leonardo Karleti un Iļja Ščaņicins.
Anglijas futbola izlases vārtsargs Džordans Pikfords ir bijis nepārspēts deviņās spēlēs pēc kārtas, kas ir valstsvienības rekords.
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Jānis Ikaunieks (RFS), Ingars Pūlis ("Tukums 2000"), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija).
Anglijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Dīns Hendersons (Londonas "Crystal Palace"), Džordans Pikfords (Liverpūles "Everton"), Džeimss Trefords (Mančestras "City");
aizsargi - Dans Bērns (Ņūkāslas "United"), Marks Gēhī (Londonas "Crystal Palace"), Ezri Konsa (Birmingemas "Aston Villa"), Mailss Lūiss-Skelijs (Londonas "Arsenal"), Džeds Spenss (Totenhemas "Hotspur"), Džons Stounss (Mančestras "City");
pussargi - Eliots Andersons, Morgans Gibss-Vaits (abi - Notingemas "Forest"), Džordans Hendersons ("Brentford"), Rubens Loftuss-Čīks ("AC Milan", Itālija), Deklans Raiss (Londonas "Arsenal"), Morgans Rodžerss (Birmingemas "Aston Villa"), Niko O'Railijs (Mančestras "City");
uzbrucēji - Džerods Bovens (Vesthemas "United"), Ebereči Eze (Londonas "Crystal Palace"), Entonijs Gordons (Ņūkāslas "United"), Harijs Keins (Minhenes "Bayern", Vācija), Markuss Rešfords ("Barcelona", Spānija), Bukajo Saka (Londonas "Arsenal").