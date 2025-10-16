VIDEO: Latvijas basketbolists Šķēle izdara pāri mazai meitenei, bet ātri steidz situāciju labot
Latvijas izlases basketbolists Aigars Šķēle, kurš šosezon pārstāv Polijas komandu Slupskas "Czarni", mača laikā netīšām izdarījis pāri jaunajai karsējmeitenei.
12. oktobrī mača laikā starp Slupskas "Czarni" un Ščecinas "King Wilki Morskie" Šķēle trešās trešdaļas pēdējā sekundē mēģināja bumbu, trāpīt grozā no laukuma otras puses. Metiens bija krietni par vāju, tomēr bumba nejauši trāpīja tieši pa galvu mazai karsējmeitenei, kura tajā brīdī devās laukumā, lai izklaidētu publiku starplaikā. Pēc trieciena mazā meitene zaudēja līdzsvaru un nokrita.
Pamanot notikušo, Šķēle nekavējoties steidzās pārliecināties, vai dejotājai viss ir kārtībā, un apskāva viņu. Izskatās, ka basketbolists arī pateica viņai dažus vārdus, pirms viņa pameta laukumu.
"Czarni" sociālajā tīklā "Facebook" vēsta, ka 15. oktobrī Aigars apciemoja dejotāju treniņa laikā, vēlreiz atvainojās un uzdāvināja viņai rozā bumbu. Tiek ziņots, ka meitenei pēc negadījuma viss ir kārtībā.
Mačā pārāka ar 101:76 bija Šķēles pārstāvētā "Czarni", kuru trenē kādreizējais Latvijas izlases spēlētājs Roberts Štelmahers, kurš iekļauts arī tagadējā valstsvienības galvenā trenera Sito Alonso palīgu vidū. Pats Šķēle laukumā bija viens no galvenajiem panākuma kaldinātājiem, ar 23 punktiem esot rezultatīvākajam komandā. Tāpat latviešu aizsargam arī sešas rezultatīvas piespēels un četras atlēkušās bumbas.