DĀR futbolisti sakauj Ruandu un iekļūst 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā
DĀR vīriešu futbola izlase otrdien iekļuva 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā. Āfrikas C grupas pēdējā mačā DĀR futbolisti savā laukumā ar 3:0 (2:0) pārspēja Ruandas izlasi.
Vārtus guva Talente Mbata, Osvins Apolliss un Evidenss Makgopa.
Pēc desmit spēļu kārtām DĀR C grupā ar 18 punktiem ieņēma pirmo vietu, par punktu apsteidzot Nigēriju, kas pēdējā kārtā savā laukumā ar 4:0 apspēlēja Beninu un saglabāja cerības kvalificēties Pasaules kausam kā viena no četrām labākajām deviņu grupu otro vietu ieņēmušajām komandām. Trešo vietu ar 17 punktiem ieņēma Benina.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde un DĀR.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.