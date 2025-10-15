LOK projektā “Sporto visa klase” piedalīsies rekordliels dalībnieku skaits
Ar 2025./2026. mācību gadu startē Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) īstenotā projekta “Sporto visa klase” 12. sezona, kurā piedalīsies vairāk kā 8600 dalībnieki no 447 klasēm un 150 skolām visā Latvijā. No tām 179 klases projektam pievienojas pirmo reizi, apliecinot, ka iniciatīvas popularitāte un nozīmīgums turpina pieaugt.
“ “Sporto visa klase” ir daudz vairāk nekā tikai sporta projekts — tā ir kustība par veselīgāku, aktīvāku un vienotāku jaunāko paaudzi. Ikviens bērns, kurš katru dienu kustas, mācās sadarboties un piedzīvo prieku no sportošanas, ir ieguldījums mūsu nākotnē. Lepojamies, ka šogad projektā iesaistījušies vairāk kā 8600 skolēnu, un esam gandarīti redzēt, ka arvien vairāk skolu un ģimeņu novērtē regulāru fizisko aktivitāšu nozīmi bērnu attīstībā. LOK turpinās organizēt šo iniciatīvu ar pilnu pārliecību, jo katrs solis, katrs treniņš un katra klase šajā projektā stiprina Latviju — gan fiziski, gan emocionāli,” komentē LOK prezidents Raimonds Lazdiņš.
Tradicionāli jaunās sezonas sākumu iezīmē atklāšanas pasākums, kas šogad notiks 31. oktobrī Zemgales Olimpiskajā centrā, Jelgavā. Tajā piedalīsies tikai tās klases, kas projektā iesaistījušās pirmo reizi, līdz ar to vienkopus tiksies vairāk kā 2600 dalībnieki.
Arī šajā sezonā turpinās sadarbība ar sporta preču veikalu tīklu “Sportland”, kuras ietvaros notika ekipējumu izloze. 20 jaunās klases tiek nodrošinātas ar vienotu sporta ekipējumu (T-kreklu un īsām sporta biksēm) ar projekta vizuālo identitāti.
Programma “Sporto visa klase” dibināta 2014. gadā, lai veicinātu 2.–6. klašu skolēnu fizisko aktivitāti un sagatavotību, palielinot sporta stundu skaitu līdz piecām stundām nedēļā. Projekts motivē bērnus regulāri nodarboties ar sportu, iepazīt dažādus sporta veidus, kā arī stiprina izpratni par komandas darbu un kopīga rezultāta sasniegšanu. Vienlaikus tiek vērtētas arī skolēnu sekmes mācībās, veidojot vispusīgu pieeju veselīgam un aktīvam dzīvesveidam.
Projekta ietvaros pavasarī klases piedalās stafešu sacensībās, lai kvalificētos Finālsacensībām, un maija nogalē labākās satiksies Finālsacensībās, lai noteiktu labākos katrā klašu grupā — izņemot 2. klases, kurām pirmais gads projektā tiek aizvadīts bez sacensību elementa, lai iekustētos un iepazītos ar projekta galveno fokusu – vairāk fizisku aktivitāšu katru dienu.
Projekts “Sporto visa klase” tiek īstenots ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, iesaistot arī privātā sektora partnerus – “Rimi Latvia”, “Sportland”, “Moller Auto”, “Akvedukts”. Projekta ietvaros jau piekto gadu notiek arī LOK un VAS “Latvijas Loto” iniciatīva “Kustība, kas vieno”, kuras ietvaros ar Sporta loterijas un interaktīvās izlozes “Sporto visi” palīdzību tiek vākti līdzekļi sporta dzīves uzlabošanai Latvijas skolās, kā arī noteikts, kura no projekta skolām šo finansējumu iegūs. Katru nedēļu visa mācību gada garumā tiek izlozēta viena skola, kas saņems 5000 eiro finansējumu.
Attīstot “Sporto visa klase” projektu kopumu, šogad LOK attīstījis profesionālās pilnveides iespēju sporta skolotājiem — “Personības akadēmija”, kam pieteikties tika aicināti projekta “Sporto visa klase” sporta skolotāji, kuri piedalījušies projektā 2024./2025. mācību gadā un turpina dalību arī 2025./2026. mācību gadā. Dalībniekiem no 20.–22. oktobrim būs iespēja iegūt zināšanas un prasmes, kas noderēs gan ikdienas darbā ar skolēniem, gan personīgajai izaugsmei.