Palestīnu atbalstošā Indonēzija atsakās piešķirt vīzas Izraēlas vingrotājiem, kuriem ies secen pasaules čempionāts vingrošanā
Izraēlas vingrotāji nevarēs piedalīties gaidāmajā pasaules čempionātā, kas norisināsies Indonēzijā, otrdien lēma Sporta arbitrāžas tiesa (CAS).
CAS otrdien noraidīja Izraēlas Vingrošanas federācijas (IGF) lūgumu garantēt Izraēlas komandas dalību. Indonēzijas varas iestādes iepriekš atteica Izraēlas vingrotājiem iebraukšanas vīzas uz čempionātu, kas norisināsies šomēnes. Savukārt IGF pieprasīja, lai CAS vai nu garantē tās sportistu klātbūtni, vai piespiež pārcelt vai atcelt sacensības.
Izraēlas federācija apgalvoja, ka iebraukšanas atteikumi radīja "diskriminācijas situāciju", bet Starptautiskā vingrošanas federācija (FIG) paziņoja, ka tās kompetencē nav likt Indonēzijai izsniegt vīzas. "Steidzamo pagaidu pasākumu pieprasījumus izskatīja CAS Apelāciju arbitrāžas nodaļas priekšsēdētāja vietnieks. Abi pieprasījumi tika noraidīti," teikts CAS paziņojumā.
Paredzams, ka no 19. līdz 25. oktobrim valstī ar musulmaņu iedzīvotāju vairākumu čempionātā piedalīsies vairāk nekā 500 sportistu no 79 valstīm. Starp tiem, kas gatavojās piedalīties, bija arī Izraēlas sportisti, taču viens no Indonēzijas valdības ministriem ceturtdien paziņoja, ka valdība viņiem neļaus ierasties, atsaucoties uz atbalstu palestīniešiem.
"Imigrācijas dienests ir noraidījis viņu (Izraēlas sportistu) vīzas," piektdien sacīja Indonēzijas vingrošanas federācijas priekšsēdētāja Ita Juliati. Indonēzijai nav oficiālu attiecību ar Izraēlu, taču Izraēlas pilsoņi vai viņu sponsori, piemēram, Indonēzijā reģistrēti uzņēmumi vai Indonēzijas pilsoņi, var pieteikties īstermiņa vīzai saskaņā ar "aicinājuma vīzas" procedūru. Izraēlas pilsoņi ar divām pasēm var ieceļot Indonēzijā, izmantojot savu otru pasi.
2023. gada jūlijā Indonēzija atteicās no Pasaules pludmales olimpisko komiteju asociācijas (ANOC) rīkoto Pasaules pludmales spēļu rīkošanas, jo Izraēlas dalība tajās bija pretrunīgi vērtēta. Tā paša gada martā Indonēzija zaudēja FIFA Pasaules kausa izcīņas futbolā U-20 izlasēm rīkošanas tiesības, jo divi gubernatori iebilda pret Izraēlas dalību.