Pieminot Imantu Freibergu, aicina bēru ziedu vietā ziedot viņa piemiņas stipendijai
Bijušās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas publicētajā paziņojumā Imanta Freiberga ģimene pateicas sabiedrībai par izrādīto līdzjūtību un atbalstu, vienlaikus aicinot bēru ziedu vietā veikt ziedojumus Imanta Freiberga piemiņas stipendijai.
Ziedojumi tiks novirzīti Nodibinājumam “Vītolu fonds”, kura mērķis ir sniegt stipendijas spējīgiem, centīgiem, bet maznodrošinātiem jauniešiem studijām Latvijas augstskolās. Ar šādas stipendijas izveidi iecerēts godināt Imanta Freiberga piemiņu un vienlaikus sniegt ilgtermiņa ieguldījumu jaunās paaudzes izglītībā.
Ziedot iespējams, veicot pārskaitījumu Vītolu fondam, maksājuma mērķī norādot “In memory of Imants Freibergs” vai “Imanta Freiberga piemiņai”. Ziedojumus var veikt gan tiešsaistē fonda tīmekļvietnē vitolufonds.lv, gan izmantojot fonda bankas rekvizītus.
Imanta Freiberga atvadu dievkalpojums notiks sestdien, 10. janvārī, pulksten 14.00 Rīgas Domā, bet atvadīšanās paredzēta jau no pulksten 13.30. Ģimene aicina klātesošos izvēlēties piemiņas stipendijas atbalstu kā cieņas apliecinājumu nelaiķa piemiņai.
Plašāka informācija par stipendiju programmu un ziedošanas iespējām pieejama Vītolu fonda mājaslapā.
Jau ziņots, ka 1. janvārī, mūžībā devās bijušās Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas vīrs Imants Freibergs.