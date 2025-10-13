Snūkera leģenda Marks Viljamss.
Šodien 22:25
Marks Viljamss kļūst par vecāko reitinga turnīru uzvarētāju snūkera vēsturē
Pirmdien par visu laiku vecāko snūkera reitinga turnīra uzvarētāju kļuva Velsas biljardists Marks Viljams, kurš triumfēja Siaņas "Grand Prix" sacensībās Ķīnā.
Viljams turnīra finālā ar 10-3 pārspēja angli Šonu Mērfiju un titulu izcīnīja 50 gadu un 206 dienu vecumā.
Līdz šim vecākais biljardists, kurš uzvarējis reitinga snūkera turnīrā, bija Rejs Rīrdons, kurš 1982. gadā 50 gadu un 14 dienu vecumā triumfēja Profesionālo Spēlētāju turnīrā ("Professional Players Tournament").
Tāpat Viljams kļuvis par pirmo snūkeristu, kurš kādā no reitinga turnīriem uzvarējis savos tīņa gados, kā arī trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā gadu desmitā.
Karjeras laikā Marks Viljamss piedalījies 44 reitinga turnīra finālos un izcīnījis 27 trofejas, tostarp trīs reizes (2000., 2003. un 2018. gadā) triumfējis pasaules čempionātā.