Kultūra
Šodien 17:36
Pie skatītājiem nonāks režisora Dzintara Dreiberga jaunākā filma "Tīklā. TTT leģendas dzimšana"
Sportisks azarts, latviešu sievietes spēks un sīkstums, bet pāri visam mīlestība pret savu ģimeni un zemi – tā dažos vārdos var raksturot “Dvēseļu puteņa” režisora Dzintara Dreiberga jauno filmu “Tīklā. TTT leģendas dzimšana”. 6. novembrī “Forum Cinemas” notiks filmas oficiālā pirmizrāde, taču vienlaikus to sāks demonstrēt arī kinoteātros visā Latvijā.
Spēlfilma balstīta uz patiesiem notikumiem 20. gadsimta vidū, kad padomju varas okupētajā Rīgā tapa sieviešu basketbola komanda “TTT”, kas drīz vien kļuva par Eiropas un pasaules basketbola fenomenu. Filmas galvenā varone ir pirmā komandas kapteine Dzidra Uztupe-Karamiševa, un caur viņas stāstu tiek atklāts ne tikai treniņu un sacensību dramatisms, bet arī jauno sportistu personīgie izaicinājumi, politiskais spiediens un drosme uzvarēt pat tos, kurus uzveikt nedrīkst.
Dzidras Uztupes-Karamiševas lomu atveido aktrise Agnese Budovska. Filmā piedalās arī Jēkabs Reinis, Artūrs Skrastiņš, Artūrs Smoļjaņinovs, Rēzija Kalniņa, Evelīna Otto, Gatis Gāga, Marta Lovisa Jančevska, Raimonds Celms, Natālija Živeca, Anatolijs Fečins u. c.