Pirms sarunām par līguma pagarināšanu Porziņģis grib pierādīt, ka atkal spēlē visaugstākajā līmenī
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, kurš šajā sezonā pārstāvēs Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu Atlantas "Hawks", neplāno steigties ar līguma pagarināšanu, sarunā ar izdevumu "The Athletic" paziņoja pats spēlētājs.
Porziņgim uz šo sezonu ir spēkā līgums par 30,7 miljoniem dolāru (26,4 miljoni eiro), bet līguma pagarināšana ļautu pelnīt vismaz 43 miljonus dolāru (gandrīz 37 miljoni eiro) sezonā. "Zinu, ka tāda iespēja ir," sacīja 30 gadus vecais Latvijas izlases basketbolists. "Pagaidām nesteigšos. Gribu redzēt kāds būs šis gads. Vēlos pierādīt, ka atkal spēlēju visaugstākajā līmenī, esmu vesels, un tad šīs lietas nokārtosies pašas no sevis."
Porziņģis starpsezonā "Hawks" nonāca trīs komandu maiņas darījumā no Bostonas "Celtics", ar kuru pērn kļuva par pirmo latvieti NBA čempionu. Ja latviešu centra spēlētājs līgumu šosezon nepagarinās, viņš 2026. gada vasarā kļūs par brīvo aģentu.
Pagājušajā sezonā liepājnieks pamatturnīrā laukumā devās 42 spēlēs, vidēji mačā gūstot 19,5 punktus, sakrājot 6,8 atlēkušās bumbas, 2,1 rezultatīvu piespēli un 1,5 bloķētus metienus, bet izslēgšanas spēļu turnīrā viņš 11 dueļos caurmērā 21 minūtē mačā sakrāja 7,7 punktus, 4,6 atlēkušās bumbas, 0,7 piespēles un 0,8 bloķētus metienus. Sezonas beigās viņa sniegumu ietekmēja neidentificēts vīruss.
Kā norādīja Porziņģis, tad pagājušajā sezonā viņš kopumā nebija labākajā formā, bet līdz ko ticis pie atpūtas, tā ar Latvijas izlasi Eiropas čempionātā juties labi un arī tagad jūtas lieliski.
Porziņģis nav vienīgais "Hawks" spēlētājs, kurš vēl nav izlēmis par līguma pagarināšanu - līdzīgā situācijā ir pagājušās sezonas visvairāk progresējušais līgas spēlētājs Daisons Denielss. Ja 22 gadu vecais aizsargs līdz 21. oktobrim nepagarinās līgumu, tad nākamsezon viņš kļūs par ierobežoti brīvo aģentu. Tāpat pēdējais gads līgumā ir palicis četru "All Star" spēļu dalībniekam Trejam Jangam un arī viņš pēc gaidāmās sezonas var kļūt par ierobežoti brīvo aģentu.
NBA jaunā sezona sāksies 21. oktobrī. Pirms šīs sezonas apskatnieki augstu vērtē "Hawks" paveikto vasarā, ieskaitot Kristapa Porziņģa iemainīšanu. Tiek prognozēts, ka Atlanta būs starp Austrumu konferences favorītēm.