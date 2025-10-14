Kataras un Saūda Arābijas futbolisti iekļūst 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā
Kataras un Saūda Arābijas vīriešu futbola izlases otrdien iekļuva 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā. Katara pieveica Apvienoto Arābu Emirātu izlasi, bet Saūda Arābijai pietika ar neizšķirtu pret Irāku.
Āzijas kvalifikācijas ceturtās kārtas mačā otrdien Katara savā laukumā ar 2:1 (0:0) pieveica AAE. Vārtus mājinieku labā guva Bualems Huhi un Pedru Migels, panākot 2:0. 89. minūtē sarkano kartīti mājiniekiem nopelnīja 71. minūtē laukumā nākušais Tareks Salmans, bet mača kompensācijas laika astotajā minūtē Sultans Adils vienus vārtus atspēlēja.
A grupā Katara divās spēlēs sakrāja četrus, AAE - trīs punktus un kvalificējās piektajai kārtai, bet Omāna - vienu punktu.
B grupā Saūda Arābija savā laukumā spēlēja 0:0 ar Irāku, iekļūstot finālturnīrā.
Divās spēlēs gan Saūda Arābija, gan Irāka guva pa četriem punktiem, bet Saūda Arābijas izlase bija guvusi vairāk vārtu, grupas turnīru beidzot ar vārtu attiecību 3:2, Irākai sakrājot attiecību 1:0, taču kvalificējoties piektajai kārtai. Indonēzija pie punktiem netika.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra un Senegāla.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.