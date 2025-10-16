Austrālijas peldēšanas zvaigzne Titmusa 25 gadu vecumā pēkšņi pabeidz karjeru
Ceturtdien negaidīti par sportistes karjeras beigām 25 gadu vecumā paziņoja Austrālijas peldēšanas zvaigzne, četrkārtējā olimpiskā čempione Ariarne Titmusa.
Titmusa pēc Parīzes olimpiskajām spēlēm pērn paziņoja par pauzes paņemšanu karjerā un bija gaidīts, ka viņa atgriezīsies peldēšanā un startēs Losandželosas Olimpiādē 2028. gadā, tomēr sportiste nolēmusi likt punktu karjerai. "Es vienmēr esmu mīlējusi peldēšanu un tā ir bijusi mana kaislība kopš bērnības," savā paziņojumā sociālajos tīklos norāda Titmusa. "Kopš paņēmu pauzi no sporta, esmu sapratusi, ka dažas lietas manā dzīvē, kas man vienmēr ir bijušas svarīgas, tagad man ir nedaudz svarīgākas par peldēšanu. Un tas ir labi."
Pērn Parīzes olimpiskajās spēlēs Titmusa uzvarēja 400 metru brīvajā stilā, spējot aizstāvēt savu Tokijā iegūto titulu cīņā ar amerikānieti Keitiju Ledekiju un kanādieti Sammeru Makintošu. Visas trīs ir bijušas pasaules rekordistes šajā disciplīnā.
2023. gadā Titmusai tika veikta divu labdabīgu olnīcu audzēju izņemšanas operācija, taču viņa ātri atgriezās augstākajā līmenī.
Sākotnēji Titmusa ziņu par aiziešanu no sporta publicēja kā vēstuli septiņus gadus vecajai sev pašai. "Šodien tu aizej no sacensību peldēšanas. 18 gadus tu pavadīji sacenšoties baseinā," ierakstīja peldētāja. "Desmit no tiem pārstāvēji savu valsti. Tu piedalījies divās olimpiskajās spēlēs un, vēl labāk - tu uzvarēji! Sapņi, kas tev bija, tie visi piepildījās. Tu esi sasniegusi vairāk, nekā jebkad varēji iedomāties un tev vajadzētu būt lepnai."
Austrāliete peldētājas karjeru noslēdz kā pasaules rekordiste 200 metros brīvajā stilā. Viņas kontā ir 33 nozīmīgu sacensību medaļas, tostarp četras zelta, trīs sudraba un viena bronzas olimpiskā godalga, kā arī četri pasaules čempiones tituli.