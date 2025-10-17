NHL komisārs pauž bažas par Milānas olimpisko spēļu hokeja arēnu, kuras pabeigšana kavējas
2026. gada ziemas olimpiskajās spēlēs pirmo reizi 12 gadu laikā piedalīsies Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji, taču joprojām pabeigta nav galvenā hokeja arēna "Santagiulia", kas licis jau pārcelt tur decembrī gaidāmo U-20 izlašu turnīru ar mērķi pārbaudīt ledus kvalitāti.
No nākamā gada 6. līdz 22. februārim Itālijā norisināsies Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskās spēles. Gaidāms, ka spēļu laikā lielāko interesi raisīs hokeja turnīrs, jo tajā pirmo reizi kopš 2014. gada atkal spēlēs Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlētāji.
Hokeja turnīru izspēlēs divos spēļu laukumos. Speciāli olimpiskajām spēlēm tiek būvēta "Santagiulia" arēna, kurā būs 16 tūkstošu skatītāju ietilpība. Savukārt otra spēļu arēna tiek veidota Milānas izstāžu hallē "Rho Fiera". "Santagiulia" arēna pēc tās pabeigšanas kļūs par lielāko iekštelpu halli Itālijā.
Tomēr ar "Santagiulia" arēnas būvniecību neiet nemaz tik raiti. Lai arī līdz spēļu sākumam atlikuši mazāk par trīs mēnešiem, tās celtniecība vēl nemaz nav pabeigta. Tas var ietekmēt to, cik daudz jaunā halle tiks pārbaudīta pirms spēļu sākuma. Ierasti olimpisko spēļu mājvietas tiek testētas gadu pirms lielā foruma sākuma. Hokeja laukuma sakarā testēšana nav svarīga tikai, lai nodrošinātos, ka tajā esošais ledus ir labā kvalitātē un drošs spēlētājiem. Ir jāpārbauda arī tribīnes, ģērbtuves, tualetes un daudz kas cits.
Sākotnēji Starptautiskā Ledus hokeja federācija Itālijas jaunajā "Santagiulia" arēnā plānoja rīkot U-20 pirmās divīzijas B grupas pasaules čempionātu. Tas gaidāms no šī gada 8. līdz 14. decembrim. Jau šobrīd skaidrs, ka būvniecības iekavēšanās dēļ jaunajā spēļu arēna šo turnīru neaizvadīs. Tas notiks otrajā plānotajā olimpisko spēļu laukumā, "Rho Fiera" izstāžu zālē.
Iekavētie būvniecības tempi likuši izteikt pamatotas bažas, vai vispār jauno ledus laukumu būs iespējams pārbaudīt pirms olimpisko spēļu hokeja turnīra sākuma, kas vismaz sievietēm gaidāms no 5. februāra. "Arēna būs pabeigta īsi pirms olimpisko spēļu sākuma. Laiks mums ir ierobežots, taču to mēs zinām," medijiem teica Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu organizējošās komitejas vadītājs Andrea Varņē. Viņš gan piebilda, ka jau nākamā gada janvārī "Santagiulia" hokeja arēna varētu uzņemt pirmās pārbaudes spēles. "Plānojam janvārī jaunajā arēnā aizvadīt pietiekami daudz spēļu, lai pārbaudītu ledu."
Satraukumu par situāciju paudis NHL komisārs Gerijs Betmens. "Mēs jau pēdējo divu gadu laikā esam izteikuši savas bažas par abu laukumu izveides progresu, bet lielākoties tieši galvenā laukuma būvniecību. Tomēr jāsaka, ka tā ir Starptautiskās Olimpiskās komitejas atbildība. Mums vairākkārtīgi apliecināts no SOK un IIHF, ka viss būs kārtībā. Mēs esam ielūgtie ciemiņi, taču viņi zina mūsu bažas. Sagaidām, ka visi solījumi par augstas klases laukumu tiks arī realizēti."
Lai arī ir satraukums par būvniecības tempiem lielākajā hokeja arēnā, tas neliedz turpināt tirgot biļetes uz hokeja turnīra spēlēm. Tā, piemēram, uz vīriešu hokeja turnīra finālu tās izmaksā ap 1400 eiro gabalā, kas ir dārgākais no visiem olimpisko spēļu notikumiem. Vien uz atklāšanas un noslēguma ceremonijām biļetes ir dārgākas.
Kamēr sieviešu turnīrs risināsies no 5. līdz 19. februārim, vīriešu no 11. līdz 22. februārim. Tajā piedalīsies arī Latvijas hokeja izlase, kas grupā spēkosies pret ASV, Vācijas un Dānijas izlasēm.