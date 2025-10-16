Trīskārtējais pasaules čempions Matjē Fevrs beidz profesionāļa karjeru kalnu slēpošanā
Kalnu slēpotāja karjeru ir beidzis trīskārtējais pasaules čempions francūzis Matjē Fevrs, trešdien paziņoja Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācija (FIS). Pēc vairāk nekā desmit gadiem Pasaules kausa apritē franču slēpotājs Fevrs ir nolēmis beigt profesionāla kalnu slēpotāja karjeru.
33 gadus vecais slēpotājs milzu slalomā tika uzskatīts par vienu no tehniskākajiem un stabilākajiem savas paaudzes slēpotājiem.
Fevrs Pasaules kausa izcīņā debitēja 2010. gadā Garmišā-Partenkirhenē, uzreiz ieņemot 15. vietu. 127 Pasaules kausa startu laikā viņš desmit reizes kāpa uz goda pjedestāla, visas - milzu slalomā, un svinēja divas uzvaras. 2016. gadā viņš uzvarēja posmā Francijas trasē Valdizērā, bet 2021. gada februārī - Bulgārijas trasē Bansko.
2017. gada pasaules čempionātā Šveices kūrortā Sanktmoricā Fevrs uzvarēja jaukto komandu sacensībās, bet 2021. gadā Itālijas trasē Kortīnā d'Ampeco viņš uzvarēja gan milzu slalomā, gan paralēlajā milzu slalomā.
Gadu vēlāk Pekinas olimpiskajās spēlēs viņš milzu slalomā kāpa uz goda pjedestāla trešā pakāpiena.