"Treneru lapkritis" turpinās: Čehijas izlases galveno treneri Hašeku atlaiž pēc šokējošā zaudējuma Fēru salās
Pēc zaudējuma pret Fēru salām no amata atbrīvots Čehijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Ivans Hašeks, trešdien paziņoja Čehijas Futbola asociācija (FACR). Svētdien 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā čehi viesos ar 1:2 piekāpās Fēru salām. Pēc aizvadītām septiņām spēlēm Čehija L grupā atrodas otrajā vietā.
"Šodien esam pārtraukuši sadarbību ar Ivanu Hašeku," paziņoja FACR vadītājs Davids Trunda, norādot, ka organizācija šobrīd strādā pie jauna galvenā trenera meklēšanas. Novembrī Čehijas izlase aizvadīs pēdējo kvalifikācijas spēli pret Gibraltāru, un tajā, visticamāk, valstsvienību vadīs pagaidu treneris.
Hašeks kļuva par Čehijas izlasi 2024. gada janvārī, noslēdzot vienošanos līdz šī gada novembrim. Viņš vadīja Čehijas valstsvienību 2024. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, kurā Čehijas futbolisti neizkļuva ārā no apakšgrupas.
Iepriekš Hašeks bija Čehijas izlases galvenais treneris 2009. gadā, kad viņa vadībā Čehijas futbolisti aizvadīja piecus mačus.
62 gadus vecais speciālists pirms atgriešanās pie Čehijas izlases stūres nepilnu gadu līdz 2022. gada martam vadīja Libānas izlasi. Trenera karjeras laikā viņš strādājis arī komandās Āzijā, Francijā un Čehijā. Kā futbolists viņš lielāko daļu karjeras pavadīja Prāgas "Sparta" vienībā, kā arī devās laukumā 55 mačos izlases rindās.