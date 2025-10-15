Harijs Keins pieklājīgi paslavē Latviju un skaidro Anglijas spēku, Tuhels pasmaida par fanu radošo atbildi uz viņa kritiku
Pēc Anglijas futbola izlases uzvaras pār Latviju 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā kapteinis Harijs Keins uzskatīja, ka angļi ir viena no stiprākajām izlasēm Eiropā, bet Tomass Tuhels ar smaidu atcerējās fanu dziesmas viņa virzienā.
Anglijas futbola izlase 14. oktobrī Daugavas stadionā turpināja garo sēriju, kurā tā nezaudē Pasaules kausa kvalifikācijas ietvaros. Šī sērija ilgst jau kopš 2009. gada, un tās laikā izcīnītas 29 uzvaras un fiksēti astoņi neizšķirti.
29. uzvara šajā laika posmā tika svinēta Rīgā, ar 5:0 pārliecinoši pieveicot Latviju. Jau pēc pirmā puslaika Tomasa Tuhela trenētā komanda atradās vadībā ar 3:0, tā izskaņā ar diviem vārtiem izceļoties Harijam Keinam. Jaunā trenera vadībā angļi bijuši pārliecinoši, sešās kvalifikācijas spēlēs neielaižot ne vārtus (bilance 18:0). Panākums arī nodrošināja Anglijas kvalificēšanos 2026. gada Pasaules kausa finālturnīram.
Anglijas fani pirms savas izlases spēles ar Latviju "Daugavas" stadionā; 14.10.2025
2026. gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijā Latvijas un 1966. gada pasaules čempiones Anglijas duelis notika "Daugavas" stadionā, bet angļu fani ...
Esam vieni no labākajiem Eiropā
Pēc diviem gūtajiem vārtiem pret Latviju Minhenes "Bayern" spēlējošais Harijs Keins Anglijas labā iesitis jau 76 vārtus. Tas viņam pārliecinoši ļauj būt visu laiku rezultatīvākajam futbolistam Anglijas izlasē.
"Mūsu sniegums bija augstākajā līmenī," pēc mača sarunā ar Latvijas televīziju (LTV) sacīja visu laiku labākais vārtu guvējs Anglijas izlasē Keins. "Jau no pirmajām minūtēm izdarījām lielu spiedienu uz pretinieku, spēlējām ar labu intensitāti, ātri kustinājām bumbu, izveidojām vārtu gūšanas iespējas. Zinājām, ka, spēlējot augstā līmenī, mūs būs grūti pieveikt, un tagad esam nopelnījuši iespēju doties vasarā uz Pasaules kausu."
Keins arī paslavēja Latvijas izlasi, norādot, ka brīžiem tā darbojusies ļoti labi un radījusi grūtības angļiem, taču svarīgākais bija ātri atgūt otrās bumbas, kas viesiem arī labi izdevies un to sanāca pārvērst gūtos vārtos. "Šobrīd esam viena no labākajām izlasēm Eiropā, bet, ja Latvijas komanda spēlēs šādi, tad tā varēs cīnīties par punktiem," piebilda Keins.
Tāpat angļu uzbrucējs, kurš tagad valstsvienības rindās guvis 76 vārtus 110 mačos, pastāstīja, ka bija savādi spēlēt stadionā, kura nav tribīņu vienā pusē, taču pats laukums esot bijis labas kvalitātes, tāpat lielisku atmosfēru radījuši līdzjutēji. "Jā, stadions dīvains, bet atmosfēra - laba," sacīja ikdienā Vācijas čempionvienībā Minhenes "Bayern" spēlējušais uzbrucējs.
Tuhelu uzjautrinājuši angļu fani
Tomass Tuhels par Anglijas izlases galveno treneri kļuva pēc 2024. gada Eiropas čempionāta, kurā angļi finālā zaudēja Spānijai. Viņš amatā nomainījis Geretu Sautgeitu. Trenera karjeras laikā viņam bijusi pieredze darbā ar Premjerlīgas klubu Londonas "Chelsea", ar ko viņš izcīnījis UEFA Čempionu līgas trofeju.
Pagaidām viņa vadībā Anglija spēlē pārliecinoši. Anglijas izlases šī bija sestā uzvara kvalifikācijas tikpat spēlēs, turklāt vienība nav zaudējusi nevienus vārtus un garantējusi līdzdalību Pasaules kausa finālturnīrā. "Šodien bija svarīga diena. Parādījām komandas spēli, labi darbojāmies augstā presingā un uzvarējām pelnīti," pēc mača preses konferencē sacīja Anglijas izlases galvenais treneris Tomass Tuhels.
Treneris piebilda, ka Latvijas izlase nav spēlējusi daudz ar tālajām piespēlēm kā tika gaidīts, un tas licis vairāk darboties bumbas atņemšanā, kas padevies ļoti labi. "Izdevās izveidot vārtu gūšanas momentus, izdevās spēlēt fiziski un tas atspoguļojās rezultātā," sacīja vācu speciālists. "
Tāpat Tuhels norādīja, ka šobrīd vēl nezinot vai būs kādas izmaiņas komandas kandidātu pulkā uz novembra spēlēm un par to domāšot vēlāk, jo tagad jābauda uzvara pār Latviju, turklāt ne jau katru dienu izdodas kvalificēties Pasaules kausam.
🗣️ "Are we loud enough for you?"— The England Pod (@England_Pod) October 14, 2025
🗣️ "Tuchel, give us a song!"
🗣️ "Where were you when we were sh*t?"
🗣️ "1-0, and we still don't sing"
🗣️ "Tuchel's right, our fans are sh*te"
Good, clean fun from the lads and lasses out in Riga. 🇱🇻 pic.twitter.com/rFy0DlNcqV
“Thomas Tuchel, we’ll sing when we want…”— The Away Fans (@theawayfans) October 14, 2025
Don’t think the quotes from the manager about England’s atmosphere went down well with supporters…
🫣pic.twitter.com/BWoGwhmW2K
Pēc uzvaras pārbaudes spēlē pret Velsu ar 3:0 Tuhels kritizēja valdošo atmosfēru Vemblija stadionā, izsakoties, ka fani bijuši klusi un spēlētāji no tiem nav ieguvuši nekādu papildus enerģiju.
"Vai esam tev pietiekami skaļi," pirmā puslaika laikā Tuhela virzienā dziedāja atbraukušie fani. "Mēs dziedāsim, kad vēlēsimies," viņi turpināja, izsakot vācu speciālista virzienā vēl citus teikumus. Uz to pirmā puslaika laikā ar īkšķi uz augšu reaģēja pats Tuhels.
"Visu cieņu faniem. Uzskatu to par labu humoru, ko pilnībā pieņemu," pēc spēles teica treneris. "Viņiem bija iemesls tā rīkoties pēc maniem pēdējiem izteikumiem. Uzskatīju to par radošu pieeju. Tie man lika smieties un tam tā arī jābūt. Labs angļu humors," turpināja treneris, kurš šoreiz atbraukušos līdzjutējus uzslavēja.
"Serbijā jau teicu, ka viņu atbalsts ir vienreizējs. Arī šodien tāds bija. Ja izej ārā laukumā un redzi, ka aiz tevis ir fani, tas spēli padara vienkāršāku. Vēlamies fanus padarīt lepnus. Esam ceļā, lai izveidotu ko īpašu, un šodien fani bija lieliski."
Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka. Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Latvijas futbola izlase Rīgā spēlē ar Angliju
Latvijas vīriešu futbola izlase Rīgā 2025. gada 14. oktobrī aizvadīja spēli ar Angliju.