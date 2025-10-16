Parādījusies jauna informācija par Mihaēla Šūmahera veselības stāvokli
Francijas laikraksta "L'Équipe" žurnālists Stefans Lermits paziņojis, ka veselības stāvoklis Pirmās formulas (F-1) leģendai Mihaēlam Šūmaheram, kurš pirms 11 gadiem cieta nelaimes gadījumā, slēpojot kalnos, iespējams, ir uzlabojies.
"L’Equipe" žurnālists Stefans Lermits vācu televīzijas kanālam RTL pastāstīja, ka iegūt uzticamu informāciju par slavenā autosportista stāvokli ir ārkārtīgi grūti, un vienīgie drošie dati nāk tikai no Šūmahera ģimenes.
"Es neteiktu, ka ar Mihaēlu viss ir labi. Taču viņa stāvoklis, iespējams, ir nedaudz uzlabojies," sacīja viņš.
Pēc viņa teiktā, Šūmaheru joprojām neviens nav redzējis staigājam vai runājam. "Viņš spēj elpot un, iespējams, nedaudz komunicēt ar ģimeni. Taču mēs nevaram ar pārliecību apgalvot, ka viņam viss ir labi," viņš piebilda.
Žurnālists arī atsaucās uz pavasarī izskanējušo ziņu, ka Šūmahers atstājis autogrāfu uz F-1 leģendas Džekija Stjuarta ķiveres.
"Vai tajā brīdī viņa sieva turēja viņa roku? Es nezinu, bet tas bija pirmais brīdis, kad saņēmām pozitīvu zīmi. Mēs saņēmām dzīvības pazīmes," sacīja Lermits.