Rezultatīvi sezonu sākušais Rūdolfs Balcers guvis nopietnu savainojumu
foto: IMAGO/justpictures.ch
Rūdolfa Balcera savainojums rada bažas arī par viņa gatavību pirms olimpiskajām spēlēm.
Hokejs

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Rūdolfs Balcers traumas dēļ nevarēs spēlēt vismaz divus mēnešus, ceturtdien paziņoja viņa pārstāvētā Šveices augstākās līgas (NL) komanda Cīrihes "Lions".

Kā ziņo klubs, tad 28 gadus vecais Balcers pēdējā Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Čempionu līgas spēlē pret somu Tamperes "Ilves" guva ķermeņa augšdaļas savainojumu un nespēlēs astoņas līdz desmit nedēļas.

Šajā sezonā Balcers NL aizvadījis 14 spēles, kurās guvis septiņus vārtus un ticis pie 11 punktiem, būdams "Lions" labākais snaiperis un otrais rezultatīvākais komnadas spēlētājs. Savukārt Čempionu līgas sešos mačos Balcera kontā 2+2.

Cīrehes klubs ar 23 punktiem 14 mačos ieņem septīto vietu NL kopvērtējumā.

Pagājušajā sezonā Balcers palīdzēja "Lions" otro gadu pēc kārtas uzvarēt Šveices čempionātā un triumfēt IIHF Čempionu līgā.

