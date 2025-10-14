"Cik tālu līdz Rīgai?": Anglijas izlases futbolistu aptauja pirms izlidošanas. Dažu atbildes pārsteidz!
Par to, cik daudz Anglijas futbola izlases spēlētāji zina par savu šīvakara pretinieces Latvijas atrašanās vietu, liecina viņu amizantā ekspresaptauja Londonas lidostā pirms izlidošanas uz Rīgu — cik tālu atrodas Rīga no Londonas?
Atbildes svārstījās no nepilna tūkstoša jūdžu, kas būtu mazāk nekā 1600 km, līdz divarpus tūkstošiem jūdzu, bet viens pat minēja 4500 jūdzes, it kā spēle notiktu citā kontinentā.
2026. gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijā Latvijas un Anglijas duelis otrdien Daugavas stadionā paredzēts plkst. 21.45.
Tikmēr otrdienas vakarā Rīgas ielas piepildīja arī Latvijas izlases līdzjutēji, kas devās uz "Daugavas" stadionu.
Jau ziņots, ka policija pastiprināti rūpēsies par sabiedrisko kārtību un drošību, lai spēle, kā arī fanu pulcēšanās aizritētu bez starpgadījumiem. Policija būs klātesoša gan pilsētas centrā, gan stadiona apkārtnē. Valsts policija rūpīgi kontrolēs dronu izmantošanu, likumsargiem būs iespēja ne vien fiksēt nesankcionētus bezpilota gaisa kuģu lidojumus, bet arī veikt to piespiedu nosēdināšanu un identificēt tālvadības pilotu atrašanās vietu, bet spēles laikā būs arī noteikts bezpilota lidaparātu lidojumu aizliegums atsevišķās zonās pilsētā.
Policija gatavībā pie Anglijas futbola izlases autobusa Vecrīgā pirms viņu došanās uz "Daugavas" stadionu; 14.10.2025.
