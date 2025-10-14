Unikāls notikums NBA! Jaņņa Adetokunbo brālim Aleksam pievienojoties "Bucks", pirmo reizi vienā klubā spēlēs trīs brāļi
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Milvoki "Bucks" vienojies par līgumu ar komandas lielākās zvaigznes Jaņņa Adetokunbo jaunāko brāli Aleksu, vēsta ESPN apskatnieks Šems Šaranja. Alekss Adetokunbo būs trešais no pieciem brāļiem, kas pārstāv "Bucks". Līdz šim nevienā NBA komandā aktīvu līgumu ar trim brāļiem vienlaicīgi nav bijuši. Milvoki pārstāv arī Tanasis Adetokunbo.
The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon's Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ— Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025
Tiek vēstīts, ka divvirziena līgums ar 24 gadus veco Aleksu Adetokunbo noslēgts uz divām sezonām.
Pagājušajā sezonā Alekss Adetokunbo spēlēja grieķu PAOK rindās, bet šī gada augustā vienojās par divu gadu līgumu ar Tesaloniku "Aris", kur gan aizvadīja tikai divas spēles.
Karjeras laikā Alekss Adetokunbo pārstāvējis arī Melnkalnes klubu "Podgorica", lietuviešu vienību Mažeiķu "M Basket - Delamode", spāņu "Murcia", kā arī NBA G līgas klubus Misisogas "Raptors 905" un Viskonsinas "Herd".
Lai noslēgtu līgumu ar Aleksu Adetokunbo, "Bucks" neaizsargāto spēlētāju sarakstā ievietoja aizsargu Džamarī Bujē, ziņo ESPN.
Šī gada Eiropas čempionātā basketbolā Grieķijas izlasē bija trīs brāļi Adetokunbo - Jannis, Tanasis un Kosts. Grieķi izcīnīja bronzas medaļas.