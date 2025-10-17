Vēl viens Latvijas izlases handbolists no nākamās sezonas spēlēs Vācijas bundeslīgā
Latvijas handbolists Jānis Pāvels Valkovskis no 2026/2027. gada sezonas pārstāvēs Vācijas bundeslīgas klubu "Lemgo", ziņo Latvijas Handbola federācija.
21 gadu vecais Latvijas handbola izlases spēlētājs Valkovskis ar "Lemgo" ir noslēdzis līgumu līdz 2028. gadam. "Apzinos, ka šis būs jauns izaicinājumus un nāksies ieguldīt daudz darba, taču darīšu visu, lai pierādītu sevi un palīdzētu komandai sasniegt izvirzītos mērķus," par vienošanos ar klubu sacīja Valkovskis.
Vācijas bundeslīga tiek uzskatīta par spēcīgāko nacionālo čempionātu pasaules handbolā. Šajā sezonā tur spēlē Latvijas slavenākais handbolists Dainis Krištopāns, kā arī Cēsīs dzimušais, bet Vācijas izlases pārstāvošais Renārs Uščins. Šajā bundeslīgas sezonā komandas aizvadījušas vien astoņas līdz deviņas spēles no 34, bet "Lemgo" komanda ar 15 punktiem pašlaik ieņem otro pozīciju, par vienu punktu atpaliekot no līderiem vienības "SG Flensburg-Handewitt". Krištopānā "Melsungen" šobrīd ar deviņiem punktiem ir astotajā vietā, bet "Hannover-Burgdorf" ar sešiem punktiem 12. vietā 18 komandu konkurencē. Abu latviešu klubi gan ir aizvadījuši par vienu maču mazāk nekā vairums līderu.
Pašlaik Valkovskis kopā ar savu brāli Leonardu Valkovski spēlē Vācijas otrās bundeslīgas komandā "2000 Coburg". Aizvadītajā sezonā Valkovskis kļuva par Koburgas komandas rezultatīvāko spēlētāju, gūstot 165 vārtus.
Valkovskis ir arī viens no Latvijas vīriešu izlases līderiem. Debijas spēli Latvijas izlasē viņš aizvadīja 2023. gada Baltijas kausa izcīņas turnīrā, bet oficiālajās spēlēs valstsvienības sastāvā pirmo reizi tika iekļauts Eiropas čempionāta kvalifikācijās turnīra spēlē ar Franciju 2023. gada aprīlī. Līdz šim Latvijas izlases rindās Valkovskis septiņās oficiālajās spēlēs ir guvis 33 vārtus.
Jūrmalā dzimušais handbolists lielāko daļu dzīves ir pavadījis ārpus Latvijas. Handbolu viņš sāka spēlēt trīs gadu vecumā, dzīvojot Austrijā, kur tobrīd profesionāli spēlēja viņa tēvs - jaunais Latvijas vīriešu izlases galvenais treneris Margots Valkovskis.
2008. gadā Valkovsku ģimene pārcēlās uz dzīvi Vācijā, kur J. Valkovskis iekļāvās "2000 Coburg" jaunatnes sistēmā, vēlāk kļūstot par ceturtās līgas komandas pamatsastāva spēlētāju un pēc tam pievienojoties otrās bundeslīgas komandai. Paralēli handbolista karjerai Valkovskis ir ieguvis profesionālo izglītību informācijas tehnoloģiju jomā un šobrīd ir arī informācijas tehnoloģiju speciālists.