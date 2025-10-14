Vēl viens Eiropas un pasaules čempionātu medaļnieks nolemj piedalīties "Uzlabotajās spēlēs"
Par savu lēmumu piedalīsies "Uzlabotajās spēlēs", kurās sportisti varēs brīvi lietot rezultātus uzlabojošus preparātus, pirmdien paziņoja īru peldētājs Šeins Raiens.
ASV dzimušais Raiens pēdējās trīs Olimpiādēs pārstāvēja Īriju, bet pagājušajā mēnesī paziņoja par profesionālā sportista karjeras beigām. Tagad peldētājs izlēmis piedalīties nākamā gada "Uzlabotajās spēlēs".
Jau ziņots, ka šī foruma peldēšanas sacensībās plāno startēt arī pagājušā gada Parīzes olimpisko spēļu vicečempions 50 metru brīvā stila distancē Bens Prauds no Lielbritānijas, bet vieglatlētikā dalībnieku vidū būs bijušais pasaules čempions un olimpiskais vicečempions 100 metru sprinta distancē Freds Kerlijs no ASV.
Īrijas Sporta organizācija ("Sport Ireland") kritizējusi 31 gadu vecā Raiena lēmumu, un norādījusi, ka jūtas "dziļi vīlusies". Raiens karjeras laikā izcīnīja bronzu Eiropas čempionātā 50 metru distancē uz muguras, bet pasaules čempionātā šajā distancē īsajā baseinā ticis pie divām bronzas medaļām, tostarp pagājušajā gadā.
Raiens ir vienīgais īru peldētājs, kurš piedalījies trijās olimpiskajās spēlēs (2016. gadā Riodežaneiro, 2020. gadā Tokijā un 2024. gadā Parīzē).
Jau ziņots, ka gada sākumā Starptautiskā Ūdenssporta federācija ("World Aquatics" [iepriekš FINA]) paziņoja, ka peldētāji, kuri piedalīsies "Uzlabotajās spēlēs" tiks automātiski diskvalificēti. Pēc tā "Uzlaboto spēļu" organizatori iesniedza tiesā prasību par 800 miljonu ASV dolāru kompensāciju no Starptautiskās Ūdenssporta federācijas ("World Aquatics" [iepriekš FINA]) un citām federācijām, vainojot tās netaisnīgā piespiešanā sportistus boikotēt šo pasākumu. "Uzlabotās spēles" - olimpisko spēļu stila sacensības - pirmo reizi tiks aizvadītas nākamā gada maijā Lasvegasā. Tajās sportisti bez dopinga kontrolēm startēs trīs sporta veidos - vieglatlētikā, peldēšanā un svarcelšanā.
Sportistiem būs atļauts lietot starptautiskajā sportā aizliegtus medikamentus, piemēram, steroīdus un cilvēka augšanas hormonus, un uzvarētāji katrā disciplīnā saņems 250 000 ASV dolāru (aptuveni 220 000 eiro) un viena miljona dolāru (ap 884 000 eiro) prēmiju par pasaules rekorda labošanu.