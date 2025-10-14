Kotdivuāras un Senegālas futbolisti pēc graujošām uzvarām iekļūst 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā
Kotdivuāras un Senegālas vīriešu futbola izlases otrdien iekļuva 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā, graujoši uzvarot attiecīgi Keniju un Mauritāniju.
Āfrikas F grupas pēdējā mačā Kotdivuāra futbolisti savā laukumā ar 3:0 (1:0) pārspēja Kenijas izlasi. Vārtus guva Franks Kesī, Jans Diomandē un Amads Dialo.
Pēc desmit spēļu kārtām Kotdivuāra F grupā ar 26 punktiem ieņēma pirmo vietu, par punktu apsteidzot Gabonu, kas pēdējā kārtā savā laukumā ar 2:0 apspēlēja Burundi un bija labāko četru skaitā no deviņu grupu otro vietu ieņēmušajām komandām.
Senegāla B grupas spēlē mājās ar 4:0 (1:0) sagrāva Mauritāniju. Divus vārtus guva Sadio Manē, pa vieniem - Ilimans Ndiajē un Habibs Dialo.
Pēc desmit spēļu kārtām Senegāla B grupā ar 24 punktiem ieņēma pirmo vietu, par diviem punktiem apsteidzot Kongo Demokrātisko Republiku, kas pēdējā kārtā savā laukumā ar 1:0 apspēlēja Sudānu un nodrošināja vietu kvalifikācijas turnīra otrajā kārtā.
Četras labākās otro vietu ieguvējas deviņās grupās bija Gabona, Kongo Demokrātiskā Republika, Kamerūna un Nigērija, kas turpinās cīņu par ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru.
Jau ziņots, ka otrdien no Āfrikas komandām finālturnīrā iekļuva arī DĀR izlase.
Pasaules kausa finālturnīrs Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.
Finālturnīram jau ir kvalificējušās trīs sacensību rīkotājas, Japāna, Jaunzēlande, Irāna, Argentīna, Uzbekistāna, Dienvidkoreja, Jordānija, Austrālija, Brazīlija, Ekvadora, Urugvaja, Kolumbija, Paragvaja, Maroka, Tunisija, Ēģipte, Alžīrija, Gana, Kaboverde, DĀR, Katara, Anglija, Saūda Arābija, Kotdivuāra un Senegāla.
2026. gadā Pasaules kausa finālturnīrā pirmoreiz 32 komandu vietā spēlēs 48 izlases.