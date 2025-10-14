Futbola dzimtene Anglija ar savām zvaigznēm viesojas Rīgā! Latvijas futbolistiem pārbaudījums pret augstākās klases pretinieku
Šodien plkst. 21:45 "Daugavas" stadionā Latvijas futbola izlase 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas K grupas ietvaros spēkosies pret spēcīgo Angliju, kas uzvaras gadījumā nodrošinās ceļazīmi uz finālturnīru. Spēles tiešraide LTV7 kanālā.
Latvijas futbolistiem šī kļūs par pirmspēdējo spēli 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas ciklā. Sestdien, 11. oktobrī, Paolo Nikolato trenētā komanda nespēja nosargāt uzvaru pret Andoru. Tikai uzvara šodien ļaus vēl teorētiski cerēt uz otro vietu un “play-off” kārtas sasniegšanu. Anglijas izlase vēl nav zaudējusi ne spēlē. Panākums pār latviešiem ļaus tai priekšlaicīgi kvalificēties 2026. gada Pasaules kausam. Vemblijā abu komandu pirmajā spēlē ar 3:0 uzvarēja Anglija, vārtus gūstot Rīsam Džeimsam, Harijam Keinam un Ebereči Ezem.
Rezultatīvākā spēle uzvaru neatnes
Iepriekš Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato atklāja, ka treniņos pirms spēlēm pret Andoru un Angliju daudz tika strādāts pie uzbrukuma. Līdz šim tieši uzbrukuma fāzē bija redzamas lielas grūtības, jo nevienā no spēlēm itāļa vadībā netika iesisti vairāk par vieniem vārtiem.
Spēlē pret Andoru tas mainījās. Ja līdzšinējās piecās kvalifikācijas spēlēs Latvija bija iesitusi divus vārtus, tad sestdien, 11. oktobrī, piecu tūkstošu skatītāju klātbūtnē to izdevās dubultot un tādējādi pirmo reizi Nikolato vadībā vienā spēlē iesist vairāk par vienu golu. Ar pirmo precīzo sitienu izlases labā izcēlās Dmitrijs Zelenkovs, bet 11 metru soda sitienu realizēja Vladislavs Gutkovskis. Viņš vēlāk guva arī savus otros vārtus, kurus neieskaitīja nelielas saskatītas aizmugures dēļ.
Uzvaru gan izcīnīt neizdevās. Kļūdas aizsardzībā ļāva Andorai vispirms izvirzīties vadībā pirmajā puslaikā un vēlāk izlīdzināt rezultātu otrajā. Pirmajās 45 minūtēs nestrādāja Nikolato taktikas maiņa, uzbrukumā sūtot divus uzbrucējus – Vladislavu Gutkovski un Dario Šitu. Puslaika pārtraukumā notika pārkārtojumi, sniegumam otrajā puslaikā uzlabojoties. Treneris gan nebija līdz galam apmierināts ar redzēto laukumā.
“Mums jātiek galā komandas iekšienē, kāpēc sākam spēlēt ne no pirmās minūtes. Mums jāaizvada labākā līmenī pirmie puslaiki. Mums laukumā ir spēlētāji, kuri ne pārāk daudz spēlē savu klubu rindās. Tas mums nepalīdz, bet jāatzīst, ka starptautiskā futbolā jābūt konkurētspējīgiem jau no pirmās minūtes,” pēc spēles par sliktajām pirmajām 45 minūtēm (pirmajā puslaikā Latvija ielaida jau ceturto spēli pēc kārtas), kas kļuvusi par tendenci, teica izlases stratēģis.
Pret top10 valstīm statistika nepielūdzama
Anglijas futbola izlases vārds daudz komentārus neprasa. Anglija uzskatāma par futbola dzimteni un tas ir valsts populārākais sporta veids. Premjerlīgu uzskata par spēcīgāko vietējo čempionātu pasaulē, bet no valsts izlases sabiedrībai ir lielas gaidas – uzvaru katrā lielajā turnīrā. Šis gaidas nav izdevies piepildīt, jo uzvarēt izdevies vien 1966. gada Pasaules kausā. Pēdējos divos Eiropas čempionātos angļi zaudējuši finālā.
Pēc neveiksmes pēdējā Eiropas čempionāta finālā darbu Anglijas izlases trenera amatā neturpināja Gerets Sautgeits. Par viņa aizstājēju kļuva vācietis Tomass Tuhels, kas kļuva par reto ārzemnieku Anglijas izlases stūrmaņa amatā. Pasaules kausa kvalifikācijas piecās spēlēs angļi bijuši pārliecinoši, turklāt vēl nav ielaiduši nevienus vārtus (vārtu bilance 13:0). Anglijas Futbola asociācija aplēsusi, ka Tuhela vadībā angļi ir uzbrūkošāki, vidēji spēlē izdarot 643 piespēles, sitot 17 sitienus uz vārtiem un 42 reizes pieskaroties bumbai pretinieku soda laukumā (Sautgeita vadībā 526 piespēles, 13 sitieni, 28 pieskārieni pretinieku soda laukumā).
Anglijas izlase pret Latviju viesos vēl nekad nav spēlējusi. Latvieši kļūs par 72. valsti, uz kuru Anglijas futbolisti dodas aizvadīt spēli. Pēdējās trijās reizēs izbraukumā pret kādu komandu, kur tā viesojās pirmo reizi, angļi allaž uzvarēja – 3:2 pret Slovēniju 2015. gadā, 3:0 pret Lietuvu 2015. gadā un 4:0 pret Kosovu 2019. gadā. Turklāt jāmin, ka Anglija nav zaudējusi jau 36 Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs pēc kārtas - 28 uzvaras un astoņi neizšķirti, sērijai sākoties 2009. gada 14. oktobrī ar uzvaru pār Baltkrieviju (3:0).
FIFA rangā Anglija ieņem augsto ceturto vietu, kamēr Latvija – 137. pozīciju. Statistika pret top 10 FIFA ranga valstīm Latvijas futbolistiem ir nepielūdzama – piedzīvoti zaudējumi pēdējās 14 spēlēs pēc kārtas ar vārtu bilanci 1:41. Pēdējo reizi latvieši nezaudēja ranga top 10 valstij 2004. gada Eiropas čempionātā, kad tika fiksēts bezvārtu neizšķirts pret Vāciju.
🎯Skaidrs uzdevums spēlei ar Angliju#11vilki #LatvijasIzlase pic.twitter.com/KuAdH6XOoJ— Futbola federācija (@kajbumba) October 13, 2025
Pilnas tribīnes
Anglijas futbola izlasē notikušas atsevišķas izmaiņas. Pārbaudes spēlē pret Velsu (uzvarēja ar 3:0) kājas sasitumu guva Birmingemas “Aston Villa” uzbrucējs Olijs Votkinss, kurš tādējādi atgriezies kluba rīcībā. Visdrīzāk pret Latviju varēs spēlēt Harijs Keins. Viņš iedzīvojās savainojumā Minhenes “Bayern” sastāvā īsi pirms izlases nometnes. Pret Velsu Keins nespēlēja, taču ir trenējies ar izlasi pirms spēles pret Latviju. Galvenais treneris Tomass Tuhels norādīja, ka viņš sagaida Keina pieejamību spēlei. Iztrūkumi ir arī Latvijai - traumu dēļ nepalīdz Kristers Tobers, Alvis Jaunzems, bet Roberts Uldriķis nesen atgriezies sava kluba treniņos.
Pret Velsu 40. reizi Anglijas sastāvā vārtus spēlē neielaida pirmais numurs Džordans Pikfords, kurš tādējādi šajā rādītājā atpaliek tikai no Pītera Šiltona (58). Pussargs Džordans Hendersons šī gada janvārī Amsterdamas “Ajax” sastāvā zaudēja RFS (0:1), bet Rihardu Matrevicu ar labām atmiņām atcerējās viņa bijušais komandas biedrs Anglijā Deklans Raiss. No zināmiem futbolistiem šoreiz Anglijas izlasei nepalīdzēs Džūds Belingems, kurš nesen sadziedējis pleca savainojumu.
Rīgā jau ieradušies pirmie Anglijas izlases fani, kuri kā allaž ir kolorīti. Viņi visai laicīgi bija izpirkuši sev atvēlētās biļetes “Daugavas” stadionā (sagaidāmi ap trijiem tūkstošiem angļu fanu). Kā iepriekš tika norādīts no Latvijas Futbola federācijas, tad visas biļetes uz šo spēli ir izpārdotas. “Daugavas” stadiona ietilpība ir 10 461 skatītāji. Tas nozīmē, ka šī kļūs par apmeklētu futbola spēli.
Latvijas futbola izlasei pēc spēles pret Angliju vēl būs palikusi viena kvalifikācijas cīņa. 16. novembrī Nikolato trenētā izlase viesosies pie Serbijas. K grupā vēl atrodas arī Serbijas, Albānijas un Andoras izlases. Pasaules kausa finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka.
Latvijas izlases kandidātu saraksts pirms spēlēm ar Angliju:
vārtsargi - Rihards Matrevics (Prāgas "Dukla", Čehija), Krišjānis Zviedris ("Riga"), Frenks Dāvis Orols ("Grobiņa");
aizsargi - Daniels Balodis (Prešovas "Tatran", Slovākija), Andrejs Cigaņiks ("Luzern", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis, Antonijs Černomordijs, Maksims Toņiševs (visi - "Riga"), Vitālijs Jagodinskis (Pnompeņas "Visakha", Kambodža), Deniss Meļņiks ("Auda"), Roberts Savaļnieks, Roberts Veips (abi - RFS);
pussargi - Kristers Penkevics ("Jelgava"), Aleksejs Saveļjevs ("Liepāja"), Lūkass Vapne ("Sogndal", Norvēģija), Renārs Varslavāns ("Riga"), Eduards Dašķevičs ("Auda"), Dmitrijs Zelenkovs (RFS), Kristaps Grabovskis (Kopenhāgenas B.93, Dānija), Danila Patijčuks ("Liepāja");
uzbrucēji - Vladislavs Gutkovskis (Tedžonas "Citizen", Dienvidkoreja), Marko Regža ("Riga"), Jānis Ikaunieks (RFS), Ingars Pūlis ("Tukums 2000"), Dario Šits ("Atletico Madrileno", Spānija).
Anglijas izlases kandidātu saraksts:
vārtsargi - Dīns Hendersons (Londonas "Crystal Palace"), Džordans Pikfords (Liverpūles "Everton"), Džeimss Trefords (Mančestras "City");
aizsargi - Dans Bērns (Ņūkāslas "United"), Marks Gēhī (Londonas "Crystal Palace"), Ezri Konsa (Birmingemas "Aston Villa"), Mailss Lūiss-Skelijs (Londonas "Arsenal"), Džeds Spenss (Totenhemas "Hotspur"), Džons Stounss (Mančestras "City");
pussargi - Eliots Andersons, Morgans Gibss-Vaits (abi - Notingemas "Forest"), Džordans Hendersons ("Brentford"), Rubens Loftuss-Čīks ("AC Milan", Itālija), Deklans Raiss (Londonas "Arsenal"), Morgans Rodžerss (Birmingemas "Aston Villa"), Niko O'Railijs (Mančestras "City");
uzbrucēji - Džerods Bovens (Vesthemas "United"), Ebereči Ezē (Londonas "Crystal Palace"), Entonijs Gordons (Ņūkāslas "United"), Harijs Keins (Minhenes "Bayern", Vācija), Markuss Rešfords ("Barcelona", Spānija), Bukajo Saka (Londonas "Arsenal").