Artūrs Žagars atkal guvis traumu, “Fenerbahce” nesniedz prognozes par latviešu basketbolista atgriešanos laukumā
Latvijas izlases basketbolists Artūrs Žagars ceturtdien Stambulā uzvarā Eirolīgas spēlē pār Minhenes "Bayern" ir guvis paceles cīpslas savainojumu, ceturtdien pavēstīja savā kontā tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja "Fenerbahce".
Jau ziņots, ka "Fenerbahce" ceturtdien savā laukumā ar 88:73 pieveica Minhenes "Bayern".
Žagars laukumā bija 16 minūtes un 53 sekundes un, raidot grozā divus no trijiem divpunktu metieniem un četrus no sešiem soda metieniem, guva astoņus punktus. Viņa kontā arī viena atlēkusī bumba, četras rezultatīvas piespēles, četri izprovocēti pārkāpumi pretiniekiem, pa vienai kļūdai un pārtvertai bumbai, kā arī efektivitātes koeficients 13.
"Žagars ceturtdienas spēlē ar "Bayern" guva paceles cīpslas traumu," ziņo klubs.
Klubs ziņo, ka pēc pārbaudēm "Medicana Atasehir" slimnīcā Latvijas aizsargam tika diagnosticēta labās kājas paceles cīpslas trauma, to klasificējot kā otrās pakāpes savainojumu.
"Fenerbahce" vēsta, ka ir uzsākta ārstēšana, taču neprognozē atlabšanas ilgumu.
Žagars ierobežotu laiku kājas savainojuma dēļ devās laukumā arī Eiropas čempionātā, bet septembra beigās guva cirkšņa traumu pirmajā "Fenerbahce" Turcijas čempionātā spēlē.
Laukumā Žagars pēc divu nedēļu pauzes atgriezās svētdien.
Divās Eirolīgas spēlēs Žagars šosezon vidēji 17 minūtēs un 45 sekundēs spēlē ir sakrājis 7,5 punktus un 2,5 rezultatīvas piespēles, bet divās Turcijas čempionāta spēlēs viņš ir guvis vidēji trīs punktus spēlē.
"Fenerbahce" ar divām uzvarām trīs spēlēs Turcijas čempionātā ir ceturtā, bet Eirolīgā ar divām uzvarām piecās spēlēs ieņem 14. vietu 20 komandu turnīrā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".