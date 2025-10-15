"Būs pārrunas!" VEF treneris Gulbis pēc blāvā zaudējuma Slovākijas čempionei izteikti neapmierināts ar redzēto laukumā
Otrdien, 14. oktobrī, otro zaudējumu pēc kārtas FIBA Čempionu līgas grupā piedzīvoja Latvijas čempione basketbolā "VEF Rīga", kas piekāpās Slovākijas spēcīgākajai komandai "Patrioti". Pēc spēles kritiski par sniegumu bija kapteinis Dairis Bertāns un treneris Mārtiņš Gulbis.
"VEF Rīga" FIBA Čempionu līgā joprojām spēlē bez uzvarām. Ieskaitot pagājušo sezonu, klubs zaudējis jau septiņās šī turnīra spēlēs pēc kārtas.
Pēdējais zaudējums tika piedzīvots pret Slovākijas čempioni "Patrioti" (73:92), kas Čempionu līgā debitē un tādējādi izcīnīja pirmo uzvaru šādā līmenī. VEF, kuru pirms spēles uzskatīja par nominālu favorīti, iegāza otrais puslaiks, kurā tika spēlēts vāji - ielaisti 52 punkti, pretī iemesti tikai 32.
Daudz komentēt cīņu nevēlējās kapteinis Dairis Bertāns, kuram spēle neizdevās. 20:14 minūšu laikā pieredzējušais basketbolists meta garām visus sešus tālmetienus. "Vienīgais, ko varu teikt - šausmīgs otrais puslaiks." Uz karstām pēdām Bertāns nemācēja teikt, kāpēc otrajās 20 minūtēs nospēlēts tik bezzobaini.
Dziļāku analīzi sniedza galvenais treneris Mārtiņš Gulbis, kuram šī ir otrā sezona VEF trenera amatā. "Pilnībā neievērojām spēles plānu. Pieci viņu līderi izdarīja pilnīgi brīvus metienus. Nezinu, gaidījām, ka labi spēlētāji metīs garām? Ir nepieņemami, ka šādi spēlējam savā laukumā."
Kamēr VEF otro Čempionu līgas spēli pēc kārtas neizdodas atrast ritmu uzbrukumā (metienos 35,6%, tālmetienos 9/38), tikmēr pretiniekiem uzvaru deva leģionāru pienesums, starp kuriem pieci no viņiem (Rikijs Makgils, Andrē Vesons, Geibs Dorsijs, Novāks Muziks un Vils Kariuss) iemeta 85 no komandas 92 punktiem.
Gulbis norādīja, ka VEF spēle ir balstīta uz metienu trāpīšanu, taču pēc neveiksmēm tajos sākusi klibot aizsardzība. "Ļāvām viņu pretinieku līderiem gūt vieglus punktus no apakšas ar noteikumu pārkāpumu. Mums tobrīd bija piezīmes rezervē. Tā ir spēles disciplīna." Tas gan nav vienīgais, kas trenerim nav paticis.
"Tas, kas man nepatika - varam kļūdīties, taču, ja pretinieku komandā spēlētāji ar 38 un 35 minūtēm izskatās svaigāki, skrien ātrāk un spēlē ar lielāku enerģiju, tad es teiktu, ka tas ir neliels trauksmes zvaniņš par to, kāpēc mēs neskrienam," par pašu enerģijas līmeni teica Gulbis. "Jau pirms nedēļas guvām mācību. Jau pēc spēles pret AEK runājām, ka ir jāspēlē ātrāk un ir ātrāk jāievada bumbu. Otro reizi pēc kārtas mēs pielāgojamies pretiniekam, nevis spēlējam savu basketbolu."
Kādi ir risinājumi? Gulbis daudz par treneru štāba atbildību nerunāja, vien sakot, ka arī viņiem ir jāieskatās spogulī. Daudz vairāk tika piesaukta situācijas izrunāšana un apelēšana pie spēlētāju atbildības. "Risinājumi ir vienkārši - jābūt atbildīgākiem, īpaši spēlētājiem, kuri ir šeit nokļuvuši kā līderi. Ir jāuzņemas vairāk un labāk jāspēlē. Mums ir labs sastāvs, labi jaunie spēlētāji, taču viņiem pēc iespējas ātrāk jāapdaptējas šim līmenim."
Pēc Gulbja teiktā noprotams, ka uzreiz pēc spēles turpat arēnā VEF jau uzsāka spēles analīzi. "Šeit visdrīzāk pavadīsim ilgu laiku, jo neviens klubā nav apmierināts ar šo rezultātu. Mums būs pārrunas, ir jāizrunā lietas un jāatrisina tās komandas iekšienē."
Neveiksme pret "Patrioti" ar 19 punktu starpību vēlāk var negatīvi atspēlēties. Čempionu līgas formāts paredz, ka pēc sešām spēlēm grupā (pret katru pretinieku divas) pirmā vieta automātiski sasniegs top16 kārtas grupu fāzi, bet otrā un trešā vieta turpinās turnīru pārspēlēs. Nākamo spēli turnīrā VEF aizvadīs 29. oktobrī, kad Ungārijā viesosies pie "Olajbanyasz", kas pirmajā kārtā "Patrioti" sagrāva ar 30 punktu pārsvaru.