Basketbols
Šodien 08:57
Porziņģis gūst 13 punktus un palīdz "Hawks" izcīnīt uzvaru
Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis sestdien Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmssezonas pārbaudes mačā guva 13 punktus, bet viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" svinēja uzvaru.
"Hawks" viesos ar 122:116 (34:26, 29:28, 26:21, 33:41) uzvarēja Memfisas "Grizzlies"
Porziņģis laukumā pavadīja 23 minūtes un 53 sekundes, realizējot divus no četriem tālmetieniem, divus no trim divpunktu metieniem un trīs no trijiem soda metieniem. Viņa kontā vēl bija septiņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, viena kļuda un trīs piezīmes. Šajā spēē viņam bija labākais +/- rādītājs komandā (+14).
"Hawks" rindās rezultatīvākais bija Džeilens Džonsons ar 20 punktiem, bet 16 punktus guva Zakarijs Risašē. "Grizzlies" labā pa 15 punktiem guva Džeilens Velss un Sedriks Kovards.
Jaunā NBA sezona sāksies 21. oktobrī.