Anglijas futbola fani jau ierodas Rīgā: dzer alu, skrien krosiņu un lec Vecrīgas peļķē
Otrdien, 14. oktobrī, plkst. 21:45 "Daugavas" stadionā Latvijas futbola izlase 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas K grupas ietvaros spēkosies pret futbola dzimteni Angliju. Sociālo tīklu ieraksti liecina, ka jau kopš nedēļas nogales Rīgā pamazām ierodas angļu futbola fani, kuri dažādos veidos pavada šeit savu brīvo laiku.
Jau šī gada augustā Latvijas Futbola federācija ziņoja, ka Anglijas Futbola asociācija ir iegādājusies visas viesiem atvēlētās 2400 biļetes no "Daugavas" stadionā atvēlētajām biļetēm. Rīgā esošā stadiona ietilpība ir gandrīz 10,5 tūkstoši.
Gaidāms, ka Rīgā būs ap trijiem tūkstošiem angļu fanu, kuriem Anglijas Futbola līdzjutēju asociācija sagatavojusi ceļvedi. Tajā norādīts, ka visērtāk no Rīgas lidostas līdz centram var nokļūt ar 22. autobusu, bet par galvenajiem apskates objektiem minēti Pēterbaznīca, Melngalvju nams, Okupācijas muzejs un citas. Tāpat tiem ieteikts iegriezties Centrāltirgū un arīdzan Āgenskalna tirgū.
Kopš nedēļas nogales Rīgā pamazām jau ierodas Anglijas fani. Tā dēļ visdrīzāk arī ierobežots Brīvības piemineklis. Dažādajos sociālo tīklu ierakstos redzams, ka angļu kvēlākie fani Vecrīgā laiku pavadījuši dažādos bāros ar alus kausiem rokās. Atsevišķiem faniem, ielidojot Latvijā, nācies aprast ar vēsīgajiem laikapstākļiem, kas nav siltāki par desmit grādiem pēc Celsija. Kāds cits pirmdienas, 13. oktobra rītā, devies veselu septiņu kilometru garā skrējienā, kāds izstaigājis Vecrīgu, bet cits pēc daudziem alus kausiem izlēmis lēkt Vecrīgas peļķē. Svētdien, 12. oktobrī, Latvijā bija visai lietaini un vējaini laikapstākļi.
Uz Rīgu pamazām pošās arī mediju pārstāvji. BBC strādājošais žurnālists paviesojies "Daugavas" stadionā, uzsverot lielos gaismu prožektorus un lielo stadiona tablo. Anglija nav zaudējusi jau veselās 36 Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs, bet 2026. gada kvalifikācijā nav ielaidusi vēl nevienus vārtus. Trīs punkti palīdzēs Anglijai jau priekšlaicīgi sasniegt nākamā gada finālturnīru.
