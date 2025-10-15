Marokas futbola izlase izcīna 16. uzvaru un sasniedz visu laiku garāko panākumu sēriju
Marokas futbola izlase otrdien sasniedza jaunu pasaules rekordu pēc kārtas izcīnītajās uzvarās, tiekot pie panākuma jau 16. mačā pēc kārtas.
Marokāņi otrdien Pasaules kausa (PK) kvalifikācijas Āfrikas zonā savā laukumā ar 1:0 (0:0) pārspēja Kongo valstsvienību.
Vienīgos vārtus spēles 63. minūtē guva turku kluba Stambulas "Fenerbache" uzbrucējs Jusefs en Nesiri.
Marokas izlase sev vietu nākamā gada PK finālturnīrā nodrošināja septembra sākumā, to paveicot kā pirmā no Āfrikas valstīm.
"Rekords ir sasniegts. Mūsu nacionālā izlase sasniedza vēsturisku notikumu un izcīnīja 16.uzvaru pēc kārtas," teikts Marokas izlases kontā sociālajā vietnē "X". Marokas izlase uzvaru sērija sākās 2024. gada 7. jūnijā un līdz otrdienas spēlei tā dalīja pirmo vietu uzvaru skaita ziņā pēc kārtas ar Spānijas valstsvienību. Spāņi 15 spēles pēc kārtas bija uzvarējuši laika posmā no 2008. gada jūnija līdz 2009. gada jūnijam. Pirms tam garākā uzvaru sērija bija Francijas izlasei.