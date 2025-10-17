Porziņģim pirmssezonas pārbaudes spēlē "double-double"
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pirmssezonas pēdējā pārbaudes spēlē guva 23 punktus un izcīnīja 13 atlēkušās bumbas. Viņa pārstāvētā Atlantas "Hawks" ar 115:133 (27:31, 34:29, 26:35, 28:38) piekāpās Hjūstonas "Rockets".
Porziņģis 27 minūtēs un 31 sekundē realizēja vienu no trim tālmetieniem, septiņus no 11 divpunktu metieniem un sešus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, četras kļūdas un viena piezīme.
Par latvieti rezultatīvāks mājinieku rindās bija Zakarijs Risašē, kurš guva 24 punktus un izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas, Nikeilam Aleksandram-Volkeram bija 17 punkti, bet Trejam Jangam - 12 punkti, desmit rezultatīvas piespēles un septiņas atlēkušās bumbas.
Viesiem 29 punktus guva Rīds Šepards, 28 punkti bija Džošam Okogijam, bet 20 punkti Aizijam Krofordam. Pretiniekiem septiņi no astoņiem spēlējušajiem basketbolistiem katrs guva vismaz desmit punktus, bet Kemerons Metjūss nemaz nemeta pa grozu.
Jaunā NBA sezona sāksies otrdien.