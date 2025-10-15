Pēdējās dienās tika mēļots, ka Rolands Šmits varētu pārcelties uz Vitorijas "Baskonia", ko pārstāv arī Rodions Kurucs.
"Anadolu Efes" komentējuši runas, ka Rolands Šmits varētu pamest komandu
Turcijas basketbola komanda Stambulas "Anadolu Efes" negrasās šķirties no latviešu uzbrucēja Rolanda Šmita, "Sportando" žurnālistam Alesandro Madži apliecināja kluba sporta direktors Ismails Šenols.
Šonedēļ sociālajos medijos parādījās informācija, ka Šmits varētu atstāt "Anadolu Efes" un atgriezties Spānijā, kur pievienotos Vitorijas "Baskonia" komandai.
"Mūsu komandā Šmits ir neatņemama sastāvdaļa, un ir augsti novērtēts gan laukumā, gan ārpus tā. Viņam ir līgums ar "Anadolu Efes", un mums nav absolūti nekādu nodomu no viņa šķirties," Madži vietnē "X" citē Šenola teikto.
Šosezon Šmits "Anadolu Efes" sastāvā četros Eirolīgas mačos vidēji nepilnās 14 minūtēs guvis piecus punktus, izcīnījis 2,2 atlēkušās bumbas un atdevis vienu rezultatīvu piespēli. Eirolīgā komanda uzvarējusi divās no četrām spēlēm, bet Turcijas superlīgā tai ir trīs uzvaras trīs mačos.