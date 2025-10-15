Vairāk koku nekā cilvēku. Slavenais angļu futbola jūtuberis sarkastiski izsakās par Daugavas stadionu
14. oktobra spēle starp Latviju un Angliju kļuva par mājinieku apmeklētāko mājas maču kopš valsts neatkarības atgūšanas. Plaši spēlei sekoja arī pretinieku nometnē, nozīmīgu uzmanību pievēršot Daugavas stadionam.
Otrdien, 14. oktobrī, "Daugavas" stadionā Latvijas futbola izlase uzņēma futbola dzimteni Angliju, 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijā zaudējot ar 0:5. Anglija ar panākumu nodrošināja vietu 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā, bet stadionā maču noraudzījās 10 404 tūkstoši skatītāji, kas ir viskuplāk apmeklētā izlases cīņa kopš Latvijas neatkarības atgūšanas.
Spēles uzņemšana "Daugavas" stadionā (vienīgais Latvijā esošais UEFA 4. kategorijas stadions) raisīja dažādus viedokļus Anglijas futbola sabiedrībā. Vēl dienu pirms spēles kāds no žurnālistiem ievietoja fotogrāfiju, ka nez vai kādreiz ir redzējis bobsleja kamanas preses konferences telpās. Savukārt pašā stadionā nav apjumtotas tribīnes, vienā pusē ir tikai koki (aiz tā arī dzelceļa sliedes) un ap to vieglatlētikas skrejceļš. To pamanījis arī slavenais satura veidotājs "YouTube", Marks Goldbridžs, kurš savā "That's Football" kanālā sekoja mačam līdzi tiešraidē.
"Ak, mans Dievs! Tur ir koki. Nekad neesmu redzējis šādu stadionu. Tajā ir vieglatlētikas skrejceļš un koki vienā no laukuma pusēm. Tas ir satriecoši, tiešām satriecoši! Tur ir vairāk koki nekā cilvēki! Jāsaka, ka tas ir labi skābeklim," iesākot savu kopā skatīšanās pārraidi "YouTube" teica Marks Goldbridžs.
Viņš populārs kļuva ar "YouTube" kanāla "United Stand" izveidi 2014. gadā, sekojot līdz Premjerlīgas klubam Mančestras "United". Sākot ar šo sezonu, kanālā "That's Football", kur tiek piedāvāti tiešraides video komentāri no futbola spēlēm, kas nav saistītas ar Mančestras "United", iegūtas tiesības sekot līdz arī Vācijas Bundeslīgai. "That's Football" "YouTube" kanālam ir 1,42 miljoni abonētāju, bet "United Stand" - 2,2 miljoni.
Pēc uzvaras pār Latviju par "Daugavas" stadionu izteicās arī Anglijas izlases kapteinis Harijs Keins, sakot, ka spēlēt tajā bijis dīvaini, lai gan kopējā atmosfēra bijusi ļoti laba. Daudzi Anglijas futbola līdzjutēji sociālajos tīklos pauda izbrīnu, vai spēle tiek aizvadīta parkā, bet kāds cits fans, kurš atradās aiz vārtiem, sarkastiski izteicās par vērtīgi iztērēto naudu par biļetēm.
Šajās dienās gan aktuāls kļuvis nacionālā stadiona jautājums. Kā atklājis Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, tad labāka vieta stadiona būvniecībai būtu Skanstes teritorija nevis Lucavsala, kā tas plānots iepriekš. Speciāli stadionam izveidotā darba grupa sagatavoja ziņojumu, kurā tika izvirzīti trīs galvenie scenāriji - jauna stadiona būvniecība ar Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošā Latvijas Nacionālā sporta centra (LNSC) līdzdalību, PPP projekts uz valsts vai pašvaldības zemes, kā arī PPP projekts uz privātas zemes, piemēram, iegādājoties un attīstot "Skonto" stadionu.
