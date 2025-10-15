Latvijas futbola izlase Rīgā spēlē ar Angliju
Latvijas vīriešu futbola izlase Rīgā 2025. gada 14. oktobrī aizvadīja spēli ar Angliju.
Jūtamā līmeņu atšķirība un Anglija meistarīgi izmantojusi pašu kļūdas: Latvijas izlases pārstāvji komentē zaudējumu futbola dzimtenei
Pēc Latvijas neveiksmes pret Angliju ar 0:5 2026. gada Pasaules kausa kvalifikācijas K grupas ietvaros komentāros par spēli dalījās galvenais treneris Paolo Nikolato, vārtsargs Krišjānis Zviedris un aizsargs Roberts Veips.
Otrdien, 14. oktobrī, Daugavas stadionā Latvijas futbola izlase bez ierunām ar 0:5 piekāpās FIFA ranga ceturtās vietas īpašniecei Anglijai, kura tādējādi garantēja vietu 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrā. Pēc spēles komentārus par to sniedza Latvijas futbola izlases pārstāvji.
Anglijas fani pirms savas izlases spēles ar Latviju "Daugavas" stadionā; 14.10.2025
Nikolato uzsver līmeņa atšķirības
Jau pirmajā puslaikā angļi nonāca vadībā ar 3:0, tā izskaņā Harijam Keinam gūstot divus vārtus. "Kopumā jāteic, ka paveicām to, ko šobrīd esam spējīgi paveikt," pēc sakāves teica Latvijas izlases galvenais treneris Paolo Nikolato. "Starpība meistarībā starp abām komandām ir ļoti liela. Epizodiski paveicām arī kaut ko labu. Palikām spēlē ar pareizo attieksmi, cīnījāmies, cik varējām, tāpat arī izveidojām dažas nelielas iespējas."
Kā norādīja itāliešu speciālists, tad pret tādām komandām kā Anglija nedrīkst pieļaut kļūdas. Pretinieki ir ātrāki un spēcīgāki, kas piespiež kļūdīties. "Taču vienmēr centāmies katru kļūdu izlabot, palikt spēlē," sacīja Nikolato "Pēc tāda rezultāta, kāds bija pirmajā puslaikā, nav nemaz tik viegli turpināt cīnīties un nenokārt galvas."
Nikolato arī atzīmēja, ka šādas spēles Latvijas izlasei ir ļoti svarīgas, jo tajās ļoti daudz ko varot iemācīties. "Šis ir augstākā līmeņa futbols, un mūsu spēlētājiem ir nepieciešamas šādas spēles, lai progresētu," piebilda Latvijas izlases galvenais treneris.
Policija gatavībā pie Anglijas futbola izlases autobusa Vecrīgā pirms viņu došanās uz "Daugavas" stadionu; 14.10.2025.
Zviedris atzīst kļūdu ceturtajos vārtos
Latvijas izlases vārtos stājās Krišjānis Zviedris, kurš Nikolato vadībā kļuvis par Latvijas izlases pirmo vārtsargu. Spēles gaitā viņam gan nācās piecas reizes kapitulēt.
"Gaidījām, ka viņi jau no pirmās minūtes izdarīs spiedienu," par pretiniekiem teica Zviedris, kurš minēja, ka, iespējams, ceturtajos ielaistajos vārtos tieši viņa darbību rezultātā Maksims Toņiševs raidīja bumbu savos vārtos. "Tāds ir sports, arī Serbija zaudēja Anglijai ar tādu rezultātu. Jārēķinās, ka tā ir cita līmeņa izlase. Tā ir realitāte," atzina Zviedris.
Viņaprāt, mači ar šādiem pretiniekiem no vārtsarga perspektīvas ir vieglāki. "Visu laiku esmu spēlē un ritmā, varu noķert pārliecību. Tādi mači kā pret Andoru ir grūtāki, jo ir maz darba un pēkšņi rodas pāris epizodes, kurās ir jānospēlē," skaidroja Zviedris.
Vārtsargs piekrita izlases galvenā trenera Paolo Nikolato teiktajam, ka izlases sniegums uzlabojas, taču rezultāti izpaliek. "Mūsu galvenā problēma ir tā, ka mēs īsti nemākam spēlēt ar vājākām komandām. Piemēram, šodien nebaidījāmies un saspēlējāmies. Mačā pret Andoru varēja just, ka viņi cīnās par katru centimetru, vienalga, ko darām mēs. Viņi bija agresīvi un motivēti - tā mums mazliet pietrūkst," secināja Zviedris.
Latvijas izlasē ar vārtsargiem strādā itālis Gabriēle Aldegāni, taču ārvalstu speciālists radikālas izmaiņas komandā nav ieviesis. "Strādājām daudz tehnikas uzlabošanai, bet nekā jauna nav. Izlasē darbs ir vienkāršs - nedēļas laikā neko nevar iemācīt, tikai atstrādāt nianses," teica Zviedris.
Angļi sodījuši par pašu kļūdām
Debiju Latvijas izlases pamatsastāvā piedzīvoja aizsargs Roberts Veips, kurš pirmo spēli Latvijas izlases kreklā aizvadīja iepriekšējā cīņā pret Andoru. "Aizsargi šodien sakrājām kādus noskrietus 14 kilometrus. Darījām, ko varējām. Ļaujot solīti, pussolīti viņiem būt priekšā - tas maksāja mums dārgi. Izspiedām no sevis, ko varējām," teica Veips, kurš uzskatīja, ka Anglija likusi dārgi maksāt par pašu pieļautajām kļūdām.
"Bijām dusmīgi pēc spēles ar Andoru, jo domājām, ka uzvarēsim taktiski ar kvalitatīvām piespēlēm. Katrā mačā ir jācīnās. Gribējām parādīt angļiem, ka nebūs viegli. Viņi gan ir meistari, kuri savas izdevības izmanto. Nevienos ielaistajos vārtos neatceros, ka viņi ar meistarību izspēlēja līdz vārtu guvumam. Kaut kur vidū pazaudējām vai nesaglabājām bumbu," atzina aizsargs.
Futbolists arī atzina, ka Latvijas spēlētāji centušies aizlauzties līdz pretinieku vārtiem un pārspēt Džordanu Pikfordu, kurš otrdienas mačā vēl vairāk uzlaboja savu "sauso" spēļu rekordu Anglijas valstsvienībā. "Prieks, ka nenokārām galvas pie jebkāda rezultāta. Gribējām iesist vārtus, diemžēl līdz vārtu tīklam netikām. Patīkami, ka uzņēmāmies un ticējām, ka varam iesist. Ja būtu bijusi kāda veiksmīte vai rikošets, iespējams, arī mums ielidotu bumba vārtos," secināja Veips.
Pirms mača izlasē tika pārrunāts, ka spēle jāaizvada tā, lai neskatoties uz rezultātu, būtu gandarījums par cīņassparu, pašatdevi un neatlaidību laukumā. "Rezultātu visi atcerēsies, un nav patīkami ielaist piecus vārtus. Taču ar savu spēli varam būt apmierināti, jo daudz kas sanāca - apspēlēt viņus, iziet cauri vidum un iziet no presinga. Jābūt priecīgiem, ka bailēs nesitām bumbu prom un gribam spēlēt futbolu. Neriskējot, mēs nekad nejutīsim progresu. Šodien bija daudz epizožu, kurās tas izdevās," skaidroja Veips.
Latvijas izlases pašreizējo treneri Paolo Nikolato futbolists, kurš karjeras pirmsākumos pats ir bijis Itālijas klubos, raksturo kā enerģisku. "Viņš varbūt varētu pieņemt garas neveiksmju sērijas, bet nevarētu pieņemt to, ka esam nemotivēti, bez enerģijas un necīnāmies par katru bumbu. Katrā mačā cenšamies sevi maksimāli motivēt," par trenera raksturu teica Veips.
PK kvalifikācijas Eiropas zonas K grupas līdere ar 18 punktiem sešās cīņās ir Anglija, kas otrdien nodrošināja dalību finālturnīrā, Albānijai ir 11, bet Serbijai - desmit punkti. Septiņos mačos Latvijas futbolisti ir sakrājuši piecus punktus, bet Andora - vienu punktu.
Pirmajās divās kvalifikācijas turnīra spēlēs martā Latvija viesos ar 1:0 pārspēja Andoru un ar 0:3 zaudēja Anglijai, jūnijā savā laukumā spēlēja 1:1 ar Albānijas valstsvienību, septembrī ar 0:1 mājās zaudēja Serbijai un izbraukumā Albānijai, bet sestdien Rīgā cīnījās 2:2 ar Andoru.
Anglija martā savā laukumā ar 2:0 pieveica Albāniju un ar 3:0 - Latviju, jūnijā viesos ar 1:0 uzvarēja Andoru, septembrī laukumā svinot uzvaru pār andoriešiem mājās (2:0) un viesos ar 5:0 sagraujot Serbiju. Ceturtdien Anglija savā laukumā bez komandas kapteiņa Harija Keina sastāvā ar 3:0 pieveica Velsu.
Latvijas izlase pasaules rangā šobrīd ir 137. vietā, bet Anglija ieņem ceturto vietu. PK finālturnīram no Eiropas zonas kvalificēsies 16 izlases - 12 grupu uzvarētājas, bet "play off" kārtā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras labākās 2024./2025. gada sezonas UEFA Nāciju līgas grupu uzvarētājas, kas kvalifikācijas grupās būs ārpus labāko divnieka. Pasaules kausa finālturnīrs ar 48 komandu līdzdalību Kanādā, Meksikā un ASV norisināsies 2026. gada jūnijā un jūlijā.